Via 760 contatori obsoleti, Viacqua installa quelli di nuova generazione a Posina

Dopo il lavoro compiuto nella vicina e minuscola comunità di Laghi – il comune più piccolo del Veneto per popolazione -, Viacqua sta procedendo alla sostituzione di 760 contatori ormai di vecchia generazione nelle utenze del paese di Posina. Impiegati in questi giorni di inizio settembre otto tecnici specializzati che stanno passando di casa in casa, dopo gli opportuni avvisi, per provvedere alla rimozione dei dispositivi obsoleti e rendere operativi quelli nuovi e più performanti.

Prima ancora, nella stessa area montana di confine tra vicentino e trentino, erano stati montati nuovi apparecchi anche a Tonezza del Cimone oltre che al già citato Laghi. Un intervento che segue a sua volta l’installazione in altre utenze di comuni spari in tutto il territorio della provincia che fa capo a Viacqua per i servizi idrici: Sandrigo, Fara, Breganze, Trissino, Castelgomberto, Montecchio Precalcino e Bressanvido per oltre 16 mila nuovi contatori già rinnovati.

L’azienda consociata tra gli enti locali ricorda ai cittadini che “al momento della sostituzione è necessario procedere ad una interruzione temporanea della fornitura idrica per cui si invita a non programmare l’utilizzo di elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie. Per facilitare le operazioni, inoltre, viene richiesto di provvedere per tempo allo sgombero di eventuali materiali che impediscono l’accesso rapido ai vani contatore”. Il servizio di sostituzione e installazione non prevede costi diretti a carico dei fruitori.

Sul piano della sicurezza, viste il proliferare di tentativi di truffa – un fenomeno che tocca tutto il territorio nazionale – attraverso falsi operatori, in ogni momento si potrà verificare la regolarità degli incaricati di Viacqua mediante il previsto tesserino di riconoscimento e contattando il servizio clienti al numero verde 800.154242 (attivo da lunedì a venerdì, alle 8 alle 20. e il sabato dalle 8 alle 13). Gli avvisi in loco, invece, vengono posizionati entro le 24 ore prima dell’intervento con appositi avvisi affissi lungo le vie che verranno coinvolte dalle sostituzioni.

“Con il nostro personale – spiega il nuovo presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – stiamo procedendo all’installazione di nuovi apparecchi per una più precisa misurazione dei consumi idrici nell’area nord del bacino. Questo consente un calcolo ancora più preciso dei costi in bolletta, ma soprattutto l’individuazione di eventuali perdite o consumi anomali che possiamo così riparare in tempi più rapidi. La scelta di investire sui nostri operatori, inoltre, è stata voluta per operare economie di scala, sfruttando la formazione e le competenze del nostro personale”.

A confermare l’opera in corso è il primo cittadino Adelio Cervo. “Ringrazio Viacqua per aver coinvolto il nostro territorio in questa programmazione – è il commento del sindaco di Posina -, un intervento prezioso per la salvaguardia di un bene pubblico fondamentale come l’acqua, agendo su più fronti per la sua tutela e conservazione.”