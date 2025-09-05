Pronti (o quasi) alla prima campanella 6 mila alunni attesi in città. In calo rispetto al 2024

Saldo negativo di 48 studenti rispetto a un anno fa, “figlio” in primo luogo della denatalità, ma saranno pur sempre quasi 6 mila gli alunni delle classi scolastiche che dalle primarie (ex elementari) alle secondarie di secondo grado (ex superiori) si ritroveranno sui banchi di scuola da mercoledì 10 settembre a Thiene. Una minima parte tra questi, in realtà, è già stata chiamata all’appello questa settimana nelle varie accoglienze organizzate dalle scuole, soprattutto per le matricole che inizieranno il terzo ciclo.

Thiene che si conferma dopo Schio il polo scolastico più popolato dell’Altovicentino con i suoi 5.968 bambini, ragazzi e adolescenti oramai pronti a riprendere quaderni, astucci e libri di testo da riporre negli zaini o nelle cartelle, ricordando come la città negli ultimi anni si sia proposta anche come polo di riferimento per più corsi Its, percorso di formazione intermedio (e alternativo all’università) post diploma, i cui aderenti non sono conteggiati trattandosi di studi successivi alla maturità.

Il dato numerico riferito agli iscritti nelle scuole thienesi dalle primarie alle secondarie di secondo grado (escluse le scuole dell’infanzia), prosegue nel lieve ma progressivo calo rispetto ai dati ufficiali dell’anno scolastico 2024/25, che si attestava a 6.016 studenti. Tornando ai corsi Its, prosegue la promozione a Thiene, che ha riscontrato da subito un ottimo appeal e l’eccellenza dei servizi e dell’offerta scolastica nella formazione di tecnici specializzati (il corso Academy Meccatronico Veneto di Tecnico Superiore per l’Informatica nell’Industria 4.0 e quello Academy Last Esperto nei processi di Internazionalizzazione d’Impresa) e il percorso Ifts Caseario.

“L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre momento speciale fatto di emozioni, attese e nuove sfide – dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi -. Come amministrazione comunale vogliamo essere al fianco di tutti i nostri cittadini, sostenendo il percorso educativo dei nostri ragazzi e agevolando le famiglie con servizi concreti e di qualità”. Commenta la Consigliera Comunale Delegata all’Istruzione, Nicoletta Panozzo: “L’onda lunga del calo della natalità comincia a farsi sentire anche in città, ma Thiene resta un polo d’eccellenza di primo piano sul territorio. Questo è possibile sia per l’alta professionalità di dirigenti e docenti sia grazie al contesto in cui agiscono le scuole che è fatto di relazioni virtuose tra istituti scolastici, istituzioni e associazioni, attori di una sinergia molto forte che ha l’obiettivo di essere comunità educante e contribuire così ad una crescita globale dei giovani, anche sotto il profilo civile e civico nelle proprie comunità di appartenenza”.

Nel corso del 2025 l’amministrazione comunale thienese ha accolto, come di consueto, le richieste presentate dall’Istituto Comprensivo per l’acquisto di arredo scolastico e ausili per studenti con disabilità. In particolare sono stati disposti l’acquisto di ausili specifici per alunni con disabilità ed è stata avviata la procedura per l’acquisto di nuovi arredi scolastici per circa 35 mila euro.

Come da prassi consolidatasi negli anni, il Comune mette a disposizione degli Istituti Scolastici Superiori spazi suppletivi che si rendono necessari: un impegno concreto per l’istruzione e il futuro dei giovani. Ad oggi è già vigente una convenzione che prevede la concessione dei locali posti al primo piano dell’edificio sito in Via Carlo del Prete, oltre all’utilizzo degli spazi esterni promiscui, nonché la palestra sita nello stesso immobile. Tuttavia, sono ancora in corso confronti tra Comune, Provincia e Istituti al fine di valutare eventuali variazioni di esigenze, nonché per la stipula di nuova concessione della palestra di via San Gaetano. La collaborazione con la Provincia si inserisce in un quadro più ampio di sinergia tra enti pubblici, volto a garantire un sistema educativo efficiente, sicuro e accessibile.

VIABILITÀ

La viabilità e le fermate degli autobus non subiscono variazioni rispetto al precedente anno scolastico. Resta temporaneamente a disposizione per il parcheggio delle auto una porzione dell’area ex Titanus, grazie all’accordo tra l’amministrazione Comunale e l’attuale proprietà, al fine di facilitare l’accesso alle scuole presenti e, di conseguenza, migliorare la circolazione in questa zona della città. La sicurezza viene demandata alla sorveglianza dei quattro Nonni Vigili in servizio alle primarie Zanella, alle primarie Talin, alle secondarie di primo grado Ferrarin e alle scuole superiori nei dintorni, che usufruiscono del passaggio pedonale all’intersezione tra via San Gaetano e via Vanzetti interessato da importante afflusso di studenti e, infine, per le primarie Scalcerle tra Corso Garibaldi e via Scalcerle. L’attività dei nonni vigili verrà rafforzata all’occorrenza da interventi della Polizia Locale nelle zone nevralgiche nonché in le altre che richiedono sorveglianza rafforzata, come la stazione degli autobus al Bosco dei Preti e l’incrocio tra via Rasa e via Corradini.

PEDIBUS

Si stanno raccogliendo le iscrizioni per valutare, in base alla richiesta che verrà dalle famiglie, il prosieguo dell’iniziativa.

LIBRI GRATUITI

Sulla base di quanto stabilito dalla relativa Legge Regionale, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha avviato il servizio delle cedole librarie che consentono a tutti gli alunni residenti a Thiene e frequentanti le scuole primarie di usufruire dei testi scolastici gratuitamente con i relativi costi a carico del Comune. Come per gli anni scorsi, Ascom Thiene ha manifestato la propria collaborazione per proporre alle cartolibrerie di Thiene l’applicazione di uno sconto fino al 3% (comprensivo dello 0.25% previsto dalla norma). La spesa per l’amministrazione comunale è stimata in circa 42.500 euro.

CONTRIBUTO BUONO LIBRI

L’ufficio Istruzione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione della cittadinanza per le istanze di rimborso spese per l’acquisto dei libri scolastici delle scuole secondarie rivolte alla Regione Veneto. Lo scorso anno sono state accolte n. 307 domande per un totale di 47.135,60 euro.

REFEZIONE SCOLASTICA

Prosegue anche per il prossimo anno scolastico 2025/2026 il sostegno del Comune alle famiglie per il servizio mensa alle primarie con tariffe agevolate, così come già stabilito dall’Amministrazione Comunale già nell’anno scolastico 2024/2025. A seguito della nuova gara, a partire dall’anno scolastico 2024/2025 la ristorazione scolastica, affidata a Serenissima Ristorazione Spa., aveva comportato un aumento di 0,65 euro a pasto rispetto al precedente anno, dovuto alla nuova procedura di concessione del servizio che teneva conto tra l’altro dell’incremento del costo delle materie prime e dell’inflazione. Ogni pasto dunque costa, dopo l’intervento economico del Comune, 5,12 euro per il primo figlio e 4,62 euro per figli successivi al primo che utilizza il servizio. Il menù, redatto da Serenissima Ristorazione, è, come di consueto, attentamente controllato e approvato dalle autorità sanitarie.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.