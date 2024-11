Provoca un tamponamento, si ferma e poi scappa: individuato automobilista. Sarà multato

Ancora un caso di automobilista che provoca un incidente e poi fugge. E’ successo ieri pomeriggio, 22 novembre, a Thiene in zona Cappuccini, dove un tamponamento ha coinvolte tre auto.

Lo schianto è avveuto poco dopo le 17, in orario quindi di punta, ma la telefonata alla centrale operativa della polizia locale NeVi è avvenuta solo dopo mezz’ora. Sul posto, in via Santa Maria dell’Olmo, è stata quindi inviata una pattuglia che nel vicino parcheggio della pizzeria Ai Cappuccini ha individuato due dei tre veicoli coinvolti e i rispettivi conducenti. Questi hanno raccontato agli agenti che il terzo mezzo coinvolto, dopo essersi fermato un attimo dopo l’incidente, si è allontanato senza lasciare i suoi dati.

La dinamica di quanto avvenuta è stata poi ricostruita dalla polizia locale: una Renault Captur, condotta da un 19enne di Thiene le cui iniziali sono F.S., ferma al semaforo rosso dell’attraversamento pedonale del cimitero di Thiene, stava attendendo di poter ripartire quando è stato tamponanto da una Ford Fiesta guidata da un altro thienese, T.A. di 42 anni, a sua volta tamponata da dietro da una Seat Leon. I conducenti, d’apprima concordi sulla constatazione amichevole, si sono spostati nel vicino parcheggio della pizzeria e hanno iniziato a stendere il documento, ma il conducente della Seat Leon, con una scusa, è tornato in auto ed è scappato, senza lasciare i suoi dati. Purtroppo nessuno è riuscito a prendere la targa del veicolo per intero, ma i caratteri della stessa sono rimasti “impressi” a seguito del tamponamento sul paraurti posteriore della Fiesta.

Grazie a questo caso fortuito, alle informazioni parziali dei coinvolti ed alle telecamere presenti in loco, gli agenti sono riusciti ad individuare chiaramente l’auto e ora per l’automobilista in fuga si prospettano le senzioni del caso.