Rete elettrica e disagi estivi: il sindaco incontra E-Distribuzione

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In concomitanza con periodi di temperature particolarmente elevate possono verificarsi eventi puntuali e non prevedibili sulla rete di distribuzione elettrica, prontamente gestiti dal presidio operativo di e-distribuzione. Possono così registrarsi momentanee sospensioni dell’erogazione di elettricità che vengono tempestivamente ripristinate e che, comunque, non sono né prevedibili né consentono sempre da parte di E-Distribuzione una comunicazione immediata alla popolazione sulla precisa durata del disagio.

È quanto è successo in alcune zone di Thiene e, benché l’interruzione del servizio elettrico sia stata di breve durata, il sindaco ha chiesto di incontrare i responsabili di E-Distribuzione nell’ottica di una sempre più efficace sinergia tra Comune ed azienda volta ad assicurare ai cittadini la migliore qualità del servizio elettrico. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi nella sede municipale.

“Ringrazio i responsabili di E-Distribuzione – è il commento del sindaco, Giampi Michelusi – per la disponibilità con cui hanno accolto la mia richiesta di incontro. L’obiettivo comune è l’erogazione di servizi efficienti ai cittadini e, ciascuno nelle proprie competenze, riteniamo che il dialogo e la sinergia siano fondamentali per strutturare un percorso che abbia al centro l’utente e le sue esigenze. Confidiamo che la cittadinanza apprezzi tale stretta collaborazione, con la maturità anche di comprendere eventuali momentanei disagi, ineluttabili e non prevedibili da parte del Fornitore”.

In occasione dell’incontro E-Distribuzione ha fornito ampie rassicurazioni rispetto al servizio che viene normalmente assicurato ai cittadini. Nonostante le consuete azioni di manutenzione e potenziamento, purtroppo la rete elettrica, come qualunque altra tecnologia, non è immune da problematiche imprevedibili. Tuttavia, E-Distribuzione ha confermato che l’azienda si impegna ad assicurare un efficace presidio della rete, che viene monitorata 24 ore su 24 dal Centro Operativo e che è in grado di individuare i criteri di intervento utili a ridurre al minimo la durata delle interruzioni e il disagio dei clienti.

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