Rigoldi perde il titolo europeo ai punti. Ma il verdetto dei giudici fa discutere

Non si è concluso come in tanti si aspettavano e speravano, tra i fan vicentini del detentore del titolo continentale Luca Rigoldi, uscito ieri sconfitto ai punti da Gamal Yafai. Cedendo così alla terza difesa in due anni la cintura europea dei Supergallo al pugile britannico dopo un duello serrato ed equilibrato.

Il verdetto dei giudici, di uno in particolare, ha lasciato di stucco non solo i presenti e lo staff del boxeur di Villaverla, ma tutti i fedelissimi e i cultori della boxe incollati davanti al canale Dazn per seguire in diretta l’incontro dall’Allianza Cloud di Milano. Una perplessità generale che farà discutere.

Un commento per tutti è quello espresso da Marco Nicolini, blogger, scrittore e giornalista sportivo seguito da 60 mila appassionati in Italia, che ha assistito all’incontro e non le manda a dire. “Entusiasmante Rigoldi, dimostra di essere tra i migliori pugili italiani del momento. Non avrà il pugno da KO, ma incassa le bombe, tiene il centro del ring ed ha un fiato da maratoneta degli altopiani. Un grande combattente, contro un avversario, forse, superiore tecnicamente. Nel mio personale cartellino avevo al massimo un punto avanti Yafai, ma i punteggi dei giudici sono semplicemente ridicoli. RIDICOLI! Questo è il problema di prestarsi a fare da territorio coloniale per i promoter inglesi. Del resto, il nostro paese non può offrire nulla ai pugili italiani, nemmeno la protezione dai verdetti insensati. P.S.: interviste fine match: Yafai volto segnatissimo, Rigoldi volto fresco”.

Nonostante l’amarezza per la sconfitta e quella aggiunta dal controverso sistema di verdetti che ha assegnato la cintura Ebu allo sfidante, Luca è stato sommerso di messaggi gratificanti e incoraggianti da tanti tifosi e anche da parte di altri addetti ai lavori che ne hanno elogiato il carattere. “Un Campione si vede anche da come affronta la sconfitta! Siamo sicuri – scrive Whysport – che presto riconquisterai la cintura persa. Sei il nostro orgoglio e l’orgoglio di tutta la boxe Italia!