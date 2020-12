Previsioni meteo 18-20/12. Tempo stabile e clima mite per il periodo

VENERDI’ 18 DICEMBRE

La pressione atmosferica sarà in aumento sul nostro territorio. Questo ci garantirà un tempo stabile, tuttavia in pianura saranno presenti foschie e nebbie nelle ore più fredde della giornata. Più soleggiato in montagna con passaggi di nubi alte e sottili. Temperature stazionarie con valori oltre le medie del periodo.

SABATO 19 DICEMBRE

Giornata grigia sul vicentino per nubi basse o nebbie. Solo in montagna il cielo si presenterà variabile con momenti soleggiati. Continua la fase mite con temperature più autunnali che invernali, estremi termici in pianura tra +1 e 11°C

DOMENICA 20 DICEMBRE

Sul vicentino correnti più umide da ovest porteranno una maggiore nuvolosità anche sulle Prealpi. Non sono però previste precipitazioni di rilievo. Zero termico a 2000m

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana il tempo rimarrà invariato. Continueremo a vedere foschie e nebbie in pianura, mentre in montagna sarà più probabile vedere il sole. Tuttavia le temperature saranno di 4-5°C oltre le medie stagionali. Per un peggioramento del tempo bisognerà attendere il 24-25 dicembre, quando poi successivamente vedremo anche calare bruscamente la colonnina del mercuri