La Sagra Poenta e Bacalà scocca la sessantesima freccia. Appuntamento dal 25 al 28 ottobre

In pochi sanno che la manifestazione che celebra il bacalà è nata a Thiene e non a Sandrigo. Lo testimonia il fatto che l’evento thienese, nato nel 1964, è giunto alla sua sessantesima edizione, che si terrà in piazza Chilesotti dal 25 al 28 ottobre. Il nome, per la precisione, è Sagra Poenta e Bacalà.

Le prime edizione di questa festa dedicata a un piatto povero era un po’ diversa: ognuno cucinava il bacalà a casa e poi lo portava in piazza, per mangiarlo con gli altri. Oggi, l’appuntamento si arrichiesce invece di un menù importante e di una organizzazione molto precisa.

Si preannuncia infatti un’edizione della Sagra Poenta e Bacalà davvero speciale quella che Pro Loco Thiene con il patrocinio del Comune e la collaborazione di ConfCommercio Mandamento di Thiene e Associazione Ogd Pedemontana Veneta e Colli sta organizzando. Nella bella cornice di piazza Chilesotti è allestita la tensostruttura trasparente e riscaldata che ingloba la fontana, creando così un ambiente suggestivo e raffinato.

Si tratta di un fine settimana dedicato al gusto e rappresenta l’appuntamento clou della tradizione gastronomica thienese, all’insegna di una proposta gastronomica d’eccellenza per chi ama la buona cucina.

“Festeggiare i 60 anni è uno splendido traguardo – commenta il presidente della Pro Loco Manuel Benetti – raggiunto grazie all’opera infaticabile e all’entusiasmo di tutti i volontari, dei presidenti che si sono avvicendati nel tempo e degli enti che in ben sei decenni hanno lavorato con l’obiettivo unanime di far crescere questa bella tradizione thienese. Desidero esprimere un apprezzamento particolare a Chester Stella, anima di questa manifestazione”.

“Sono orgogliosa di celebrare i 60 anni della Sagra Poenta e Bacalà, evento che da sempre sa unire l’amore per la tradizione a quello per la cultura culinaria e la convivialità – aggiunge Marina Maino, assessora all’Animazione del Centro –. Quest’anno, inoltre, si festeggia anche il 23° anniversario del “Gran Galà”, momento particolarmente gradito ed apprezzato soprattutto dai “palati fini” per la qualità delle portate proposte. La Sagra della Poenta e Bacalà non rappresenta solamente un omaggio alla nostra cucina tradizionale, ma si rivela anche una prelibata opportunità per promuovere un sano stare assieme. Ringrazio la Pro Thiene e tutti coloro che collaborano per il successo di questa manifestazione. Provo soddisfazione nel vedere come questo evento continui a crescere in qualità, coinvolgendo sempre più persone in un’atmosfera di festa e spensieratezza. È un’occasione unica per valorizzare non solo le nostre tradizioni, ma anche per promuovere il turismo nel nostro territorio, facendo di Thiene un punto di riferimento per un evento di qualità”.

Afferma Fabio Zardo, presidente dei Commercianti del Centro: “Siamo ben lieti di esserci per festeggiare assieme l’importante traguardo dei 60 anni. Quello con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Thiene è un sodalizio collaudato che costituisce un’opportunità di crescita”. L’iniziativa, inserita quest’anno tra i progetti segnalati nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, ha ottenuto un cofinanziamento statale di settemila euro su una richiesta di 134 mila. “Il baccalà è un piatto profondamente legato alla tradizione culinaria della Pedemontana Veneta e dei Colli, un territorio ricco di storia e cultura enogastronomica – ha dichiarato il presidente Nicolas Cazzola – la sua importanza come simbolo della cucina locale lo rende un potente strumento per la valorizzazione turistica della nostra destinazione, capace di attrarre visitatori appassionati di sapori autentici e genuini”.

Il programma

L’appuntamento prende il via venerdì 25 Ottobre alle 20 con il Gran Galà del Bacalà, il tradizionale evento d’apertura introdotto nel 2002 e ideato da Chester Stella, Capitano della Compagnia del Bacalà di Thiene, per ridonare nuovo impulso alla Sagra. Da allora il menu scelto proposto al pubblico rappresenta una notevole attrattiva enogastronomica all’interno della manifestazione. Quest’anno prevede come antipasti Fritto di baccalà in leggero saor di cipollotto viola, pinoli e uvetta, Fiore di zucca gratinato imbottito di baccalà mantecato, zucca e tartufo. Primo piatto è il Risotto all’onda mantecato con baccalà, olio profumato al prezzemolo e terra di olive. Il secondo piatto è costituito dal prelibato Polenta e Baccalà alla Vicentina. La cena si concluderà con Treccia di Thiene con Zabaione. I vini scelti per accompagnare i piatti sono Lessini Durello e Bocara dell’Azienda Agricola Cavazza. I distillati sono dell’Azienda Zanin 1895. Per l’occasione sarà donata ai partecipanti l’esclusiva mattonella celebrativa firmata da Chester Stella. L’evento è solo su prenotazione al numero telefonico 392 0235662.

Sabato 26 ottobre sarà possibile acquistare baccalà d’asporto dalle ore 11 alle ore 22. Dalle 18 ci sarà con Lievito, Bacalà e Fantasia la possibilità di gustare le pizze di Mauro Pozzer e la speciale pizza al Bacalà Mantecato.

Domenica 27 ottobre dalle ore 9 ci sarà la possibilità di acquistare baccalà d’asporto dalle 11 alle 220 e lunedì 28 dalle 11 alle 13.

Prenotazioni e info presso Pro Loco Thiene Tel. 392-0235662; email: prolocothiene@gmail.com

La storia

La storia del Baccalà a Thiene non ha un inizio, ma solo una piacevole continuazione da quel 1432, anno in cui il veneziano Pietro Querini portò alla sua terra natia gli stoccafissi di Røst (isola norvegese), conquistando la popolazione vicentina.

A Thiene, negli anni più recenti del secolo scorso, l’idea di una sagra dedicata al baccalà venne a Francesco Zaltron, noto alpinista e presidente del Cai di Thiene, che era titolare della Salumeria Centrale in corso Garibaldi.

Zaltron, riscontrato il successo della sagra “dello spiedo” che aveva preso avvio a Isola Vicentina, propose alla presidenza di Giuseppe Munari della Pro Loco Thiene di organizzare in Thiene una “sagra della poenta e bacalà”, piatto tipicamente vicentino. La proposta venne accolta con interesse particolare soprattutto dal vice presidente della Pro, Gianni Busin: la prima edizione si svolse in piazza Chilesotti nel 1964. Negli anni successivi vi fu sempre maggiore interesse da parte del pubblico che arrivava a Thiene. La sagra venne potenziata anche dal nuovo presidente della Pro Thiene, Giorgio Tonini e successivamente organizzata al Bosco con la preparazione e vendita de baccalà a cura della Cooperativa di Consumo di via Trieste. La sagra fu anche affiancata da altre manifestazioni come la corsa dei mussi, corse di go kart per i più piccini, in particolar modo grazie all’organizzazione della fiera da parte dei giovani delle associazioni cattoliche del Patronato san Gaetano. La sagra si spostò poi al Padiglione Fieristico, fino a tornare alla sua originaria location di Piazza Chilesotti, dove la manifestazione attende anche quest’anno il nutrito pubblico di degustatori ed estimatori.