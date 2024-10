Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna. Danni ed evacuazioni in Sicilia

Nel Savonese invece a causa di una frana alcune case sono rimaste isolate. E’ successo esattamente a Casino ad Ellera, frazione di Albisola Superiore. La frana ha isolato cinque abitazioni costringendo l’allontanamento di nove persone. A cedere è stato un fronte lungo circa 100 metri di una vecchia cava. I detriti sono finiti nel torrente Sansobbia facendolo straripare e isolando così le case. Dopo un primo crollo ieri sera nella notte un secondo crollo ha spinto i vigili del fuoco a disporre l’allontanamento di 9 persone. Non si registrano feriti né, al momento, danni alle case. Sul posto diverse squadre di pompieri per sgomberare i detriti e cercare di ripristinare il collegamento tra le case isolate e il paese.

In altre sette regioni invece è allerta arancione: in Calabria, Sicilia, una parte dell’Emilia-Romagna e in parte della Campania, dove ieri ci sono stati disagi e strade allagate sulla costiera amalfitana e su quella sorrentina e un uomo è rimasto leggermente ferito a Napoli per la caduta di un albero. Allerta anche per Basilicata, Puglia e Veneto e Liguria. Gialla nel Lazio e in Toscana.