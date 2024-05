La Cgil contro azienda del caffè: “Dipendenti minacciate di licenziamento se non accettano il full-time”

Bufera sull’azienda NeroNobile di Sarcedo, dove le lavoratrici in part-time, secondo quanto riferisce la Cgil, sarebbero state minacciate: “O accetti il tempo pieno o ti licenzio!”.

“E’ inaccettabile il comportamento dell’azienda Neronobile Srl di Sarcedo (che si occupa di torrefazione e confezionamento di caffè, ndr) – afferma il funzionario Flai Cgil Antonio Chiaradia – che ha imposto alle lavoratrici assunte con contratto part-time la trasformazione dello stesso in full-time, sotto la minaccia del licenziamento”.

Quattro le lavoratrici, a detta del sindacato, che per motivi legittimi, non hanno accettato il ricatto, e si sono viste convocare ieri mattina dall’azienda che ha confermato per loro il licenziamento a meno che non accettino il cambio e l’ampliamento di orario.

“Nonostante le reiterate richieste da parte nostra di trovare una modalità nella gestione delle turnazioni che garantisse i livelli occupazionali – prosegue Chiaradia – l’azienda ha deciso di tirare dritto senza nemmeno discutere. La Fai Cgil ribadisce di essere pronta a sedersi al tavolo delle trattative per trovare una soluzione, e conferma che metterà in campo tutti gli strumenti a disposizione per tutelare le lavoratrici coinvolte”.

Per questo motivo il sindacato ha proclamato un’ora di assemblea-sciopero martedì 28 maggio dalle 11 alle 12 e poi dalle 15 alle 16.