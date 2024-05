Secondo lutto ad un mese del dramma di Cavazzale. Morto anche il 45enne alla guida

Si aggiunge dolore al dolore a distanza di poco meno di un mese dal già tragico incidente di Cavazzale, a Monticello Conte Otto, in cui perse la vita (sul colpo) Debora Bortoloso, 39 anni, vicentina originaria di Schio e residente a Zugliano. Anche il marito, che si trovava al suo fianco in auto ed era al posto di guida, è deceduto martedì. Si tratta di Nicola Dalla Valle, in quel 24 aprile 2024 (erano le 13.30 del pomeriggio) rimasto gravemente ferito – ricovero in codice roso – nello scontro frontale tra due veicoli, assistito in terapia intensiva del San Bortolo del Vicenza nella prima fase e in seguito trasferito all’ospedale di Santorso, dove la madre Duilia in particolare ha potuto accudirlo insieme al personale sanitario.

Il 45enne era sopravvissuto allo schianto tra la sua Lancia Y e una Opel Insignia condotta da una mamma 35enne di Dueville – anche lei aveva riportato delle lesioni, non gravi – che stava rientrando con i due figli piccoli seduti dietro (illesi). La dinamica dell’incidente in cui Debora morì sul colpo e le relative cause sono finora rimaste sotto riserbo in virtù delle indagini con ipotesi di reato di omicidio stradale, dopo i rilievi degli agenti di polizia locale del consorzio Ne.Vi.

Non è stato reso noto, per il momento, se la morte sopraggiunta di Dalla Valle sia correlata direttamente le lesioni riportate nell’incidente del 24 aprile scorso, o dipendano da altre cause. Quello che è certo è che da quel triste giorno, il 45enne originario di Sarcedo non si era mai ristabilito, assistito nei letti degli ospedali nel corso della lunga degenza. Nei primi giorni, pur rimanendo affidato al personale sanitario del reparto di terapia intensiva, l’uomo era stato dichiarato fuori pericolo di vita, ma senza sciogliere la prognosi di guarigione e senza poter escludere complicazioni vista la gravità delle condizioni di salute. Il cittadino zuglianese conduceva un’attività di pulisecco come artigiano, insieme alla madre.

Il funerale di Nicola Dalla Valle si celebrerà sabato mattina alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, nel quartiere della Conca a Thiene. La salma sarà poi avviata per la cremazione, come da volontà del defunto, e le ceneri saranno custodite infine nel cimitero di Montecchio Precalcino.