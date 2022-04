“Madonnetta” piange Damiano Sanson, morto a 51 anni e per 30 organista in parrocchia

Partecipazione commossa questa mattina per l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Sarcedo, a Damiano Sanson, 51enne informatico e organista della parrocchia, da ben trent’anni.

Il 51enne, libro professionista esperto nel settore dell’Information and Communication Technologies, si è spento improvvisamente sabato scorso nella sua abitazione, probabilmente colto da un malore. Un decesso inaspettato, improvviso e repentino, che ha lasciato nello sconforto i suoi cari e i tanti amici. A ritrovarlo senza vita, i familiari, preoccupati dato che non riuscivamo più a contattarlo e si son recati quindi a casa sua, facendo la drammatica scoperta. Fra le ipotesi, quello che il decesso sia stato dovuto a un arresto cardiaco.

Per l’ultimo saluto, stamane, la comunità si è stretta attorno ai genitori, alla sorella, ai nipoti e alla compagna. Ad animare la celebrazione, condotta da don Mariano Cocco Lasta, il coro parrocchiale al completo, che per Damiano era un gruppo solidale di amici, come ha ricordato un loro portavoce con parole di commozione e affetto. Damiano Sanson, grande appassionato di informatica e di musica, era infatti una persona molto disponibile, in particolare nei momenti di difficoltà in cui qualcuno si poteva trovare. Così lo hanno ricordato anche la compagna Romina e il giovane nipote: anima speciale, di animo buono ma anche persona solare e che sapeva nutrire tutte le sue relazioni, il 51enne lascerà un vuoto non solo nei suoi cari ma anche nella sua comunità e in quanti l’hanno conosciuto.