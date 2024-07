Scontro tra due veicoli di fronte alla “Lanterna”: sul posto ambulanza e polizia locale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due pattuglie di polizia locale del consorzio Nord Est Vicentino e un’ambulanza del Suem 118 sono intervenuti venerdì mattina per un incidente stradale avvenuto alle 10.45 a Sarcedo. Più in dettaglio, all’altezza dell’incrocio tra via Bassano e via Villa Capra, lungo la Sp121 “Vecchia Gasparona” proprio di fronte alla “Lanterna”, bar e bruschetteria del luogo.

Coinvolti due veicoli, un mezzo commerciale e un suv Mercedes, con i rispettivi conducenti che si sono fatti visitare e medicare sul posto all’arrivo dell’équipe medica d’emergenza del Suem giunta dal pronto soccorso di Santorso. Uno dei due – la 58enne donna al volante del furgoncino Fiat – ha riportato delle lesioni di lieve entità ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Uno dei due mezzi non avrebbe rispetto il diritto di precedenza, causando così la collisione tra le parti anteriori destra del furgoncino e anteriore sinistra dell’automobile. Bisognerà come d’abitudine attendere il report degli agenti di polizia locale intervenuti stamattina per conoscere le dinamiche dell’incidente e le relative attribuzioni di responsabilità in merito. A venire coinvolti nello scontro una vettura di colore scuro di marca Mercedes che proveniva da Thiene in direzione Breganze, condotta Da L.C. 58enne (di residenza proprio thienese) e un veicolo furgonato appartenente a una ditta di servizi di Sandrigo, con alla guida una donna di 59 anni, residente nella stessa cittadina.

Le due squadre di operatori del consorzio Nord Est Vicentino si sono occupate dei rilievi di rito, sentendo anche le versioni dei rispettivi automobilisti coinvolti, e della gestione del flusso viario, considerando che le carreggiata di marcia sono rimaste “occupate” dai due veicoli in panne.