Scatti “liberi” per i monumenti della città. Il comune aderisce al progetto di Wikimedia Italia

Anche Thiene, accoglie l’invito di Wikimedia Italia diffuso da ANCI e si affianca agli oltre 2 mila comuni italiani che già hanno aderito al progetto Wiki Loves Monuments e che concedono l’autorizzazione a produrre immagini libere dei propri monumenti. Un’iniziativa che promuove un concorso che valorizza la fotografia dei monumenti autorizzati, con scatti creativi, ripresi da angolazioni inedite e che stimola il talento di tutti, fotografi professionisti e neofiti appassionati.

«Il Comune ha aderito volentieri all’iniziativa, nella ricorrenza dei dieci anni di vita del progetto – dichiara l’assessore al turismo, Anna Maria Savio – e ne condivide appieno gli obiettivi e le metodologie. Come insegnante ritengo importante la circolazione libera e gratuita della conoscenza e dei mezzi per accrescerla. È una bella opportunità, che si innesta su un percorso che il comune di Thiene ha già intrapreso da alcuni anni, finalizzato alla promozione del territorio e all’ampliamento del richiamo turistico della nostra città, capace di attrarre un numero sempre crescente di visitatori. Accanto al monumento per eccellenza, che è il Castello di Thiene, è da rilevare oggi l’affermarsi di una curiosità rivolta anche ad altri siti ed edifici storici della città. Assieme alle iniziative proposte nel corso dell’anno, la ricchezza di quanto abbiamo a disposizione costituisce un pacchetto di offerta diversificato e significativo».

La modalità di partecipazione al concorso è semplice. È sufficiente registrarsi secondo le modalità previste dal regolamento e caricare le foto scattate nel sito web dell’iniziativa. Una volta caricate, andranno ad arricchire il database multimediale della celebre enciclopedia on line multilingue e si aggiungeranno alle oltre 155 mila fotografie già esistenti a livello internazionale. I siti di Thiene “liberati” per il concorso sono: il municipio di Thiene con la Fontana di Bacco e Arianna e il Portale Monumentale di accesso recentemente restaurato, il Teatro Comunale, Piazza Giacomo Chilesotti con il Monumento ai Caduti, Palazzo Cornaggia (sede della Biblioteca Civica), Villa Fabris con il suo parco, i Giardini “Al Bosco”, il Monumento ad Arturo Ferrarin e la Fontana Buzzi in Piazza Scalcerle, l’Aeroporto Arturo Ferrarin.

Tutte le fotografie di questi monumenti potranno essere liberamente condivise su Wikipedia. Le foto possono essere caricate a partire dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2021. La premiazione avverrà successivamente, entro quattro mesi dalla scadenza. Conclude Anna Maria Savio: «Invitiamo quanti amano la fotografia e la nostra città a partecipare al concorso e collaborare così alla promozione di Thiene, È un’occasione da non perdere e che permetterà a tutti, anche a chi già crede di conoscerla, di riscoprire la grande bellezza che ci circonda».