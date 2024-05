Scontro fra due auto in Ca’ Pajella: quattro feriti lievi

Schianto questa mattina, domenica 19 maggio, a Thiene in zona Ca’ Pajella, dovuto forse a una mancata precedenza: quattro i feriti.

L’incidente stradale è avvenuto alle 9: una donna 83enne di Piovene Rocchette alla guida di un’auto Hyundai, stava viaggiando in via Monte Novegno diretta verso via Divisione Julia. Giunta all’altezza dell’intersezione con quest’ultima, per cause in corso di accertamento (probabilmente una mancata precedenza) la sua auto si è scontrata con una Fiat Punto condotta da uomo di 60 anni di Zugliano, che stava percorrendo via Divisione Julia diretto verso il centro di Thiene.

L’impatto è stato violento, tanto che sia i due conducenti che i due passeggeri hanno riportato ferite e son stati soccorsi da tre ambulanze (due della Croce Rossa e una del Suem 118) e trasportati all’ospedale di Santorso con lesioni per fortuna lievi.

I rilievi del sinistro e la regolazione traffico sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.