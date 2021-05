Scontro in volo fra due paracadutisti all’aeroporto: morto un istruttore, grave un 25enne

Scontro in volo fra due paracadutisti sopra l’aeroporto di Thiene “Arturo Ferrarin” intorno a mezzogiorno: uno dei due è morto, mentre l’altro è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

I due erano quasi in fase di atterraggio, a circa 25-30 metri da terra, quindi uno dei due ha fatto una virata e, nel prendere velocità, si è scontrato col suo corpo addosso al collega: l’impatto è stato violento, facendo precipitare un 38enne di Schio, che è istruttore con esperienza, forse morto sul colpo. L’altro paracadutista, un militare americano, è rimasto gravemente ferito. I soccorsi sono scattati immediatamente: in aeroporto sono sempre presenti i vigili del fuoco e i soccorritori hanno tentato di rianimare lo sfortunato 38enne fino all’arrivo dell’ambulanza del Suem 118, ma purtroppo i soccorsi sono stati inutili.

Nel frattempo, l’altro paracadutista è stato trasporto in elicottero in ospedale a Vicenza in codice rosso ed è ora ricoverato nel reparto di rianimazione con diversi traumi. Era comunque cosciente Si tratta di un 25enne in forza alla Setaf. Al momento dell’incidente sulla pista del “Ferrarin” era presente anche l’assessore thienese con delega all’aeroporto, Giampio Michelusi, rimasto sconvolto come tutte le persone presenti e gli altri paracadutisti da quanto avvenuto.