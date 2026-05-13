Scontro tra auto e furgone, interviene l’ambulanza
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Incidente in via Gombe a Thiene alle 11.15 dove un furgone e un’auto si sono scontrati ed il furgone è finito in bilico nel fossato adiacente alla carreggiata.
Mentre usciva dal parcheggio in via Gombe l’auto è andata ad urtare il furgone che procedeva da sud verso nord.
Sul posto sono intervenute l’ambulanza del Suem per prestare soccorso ad un ferito e la Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico.
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