Motociclista 18enne in ospedale dopo lo schianto all’incrocio contro un’auto

Violento incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 13 maggio a Villaverla, dove un motociclista di 18 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con un’autovettura all’incrocio tra via Trieste e via Roma, lungo la strada provinciale 349.

L’allarme è scattato attorno alle 7.10. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale Nordest Vicentino, un uomo di 57 anni residente a Villaverla, alla guida di una Volkswagen, stava percorrendo via Trieste quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impegnato l’intersezione con la strada provinciale 349 entrando in collisione con una moto TM.

In sella alla moto viaggiava un giovane di 18 anni residente a Caldogno, che stava transitando lungo via Roma in direzione di Thiene. L’impatto, frontale-laterale, è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni al veicolo, finito sull’asfalto dopo l’urto. Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo ferito. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per ulteriori accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino, che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e si sono occupati della gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Restano ora da chiarire le responsabilità dell’accaduto.

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