Scontro tra auto nel tratto di A31 tra i caselli di Thiene e Dueville. Due i feriti

Intervento di soccorso in codice rosso poco dopo le 11 di stamattina lungo il tratto di autostrada A31 “Valdastico” tra i caselli di Thiene e Dueville, in direzione Vicenza, con un’eliambulanza atterrata nei dintorni per prestare soccorso in particolare a un automobilista che ha riportato un forte trauma addominale.

Si tratta di un uomo, elitrasportato dal Suem in gravi condizioni ma a quanto filtra che non correrebbe pericolo immediato di vita, fatti salvi gli accertamenti a cui il ferito si sta sottoponendo in ospedale. In attesa degli esiti diagnostici la prognosi rimane riservata.

Nell’incidente avvenuto alle 11 di oggi, martedì 16 novembre, sono rimaste coinvolte due automobili con a bordo i rispettivi conducenti. Entrambi gli uomini sono rimasti feriti al volante dei rispettivi veicoli, uno di loro con necessità dell’immediato trasporto via elisoccorso verso l’ospedale San Bortolo, mentre l’altro è stato assicurato all’èquipe del Suem giunta in ambulanza e rientrata al polo altovicentino di Santorso, in codice giallo.

Per il momento non sono state rese note le dinamiche che hanno provocato lo scontro tra i due mezzi, uno dei quali si è schiantato sui guard-rail di protezione della carreggiata. Si attendono nelle prossime ore chiarimenti in merito e aggiornamenti sullo stato dei salute delle due persone ora ricoverate in due diversi nosocomi vicentini.

La notizia è in aggiornamento