Si dibatte sulla transizione energetica a Thiene. Serata divulgativa domani a ingresso libero

Interessante serata dedicata all’analisi dello stato attuale e delle prospettive future per quanto concerne e energie rinnovabili, domani a Thiene, ospitata nel padiglione fieristico di via Vanzetti. Ci sarà la possibilità anche di seguire il dibattito pubblico comodamente da casa per chi vorrà collegarsi via interne, in streaming su pagina Facebook dell’Associazione Buona Pratica. Orario di inizio attività fissato per le 20.30, ad ingresso libero.

Promossa dai Comuni per la Sostenibilità Sportello Energia, di cui la città altovicentina è parte integrante, l’iniziativa di venerdì sera è finalizzata a fornire delucidazioni e a dare risposte, oggi più che mai strategiche, in tema di Comunità Energetiche: cosa sono, dove sono e che vantaggi possono offrire.

A illustrare il tema nel corso della serata saranno alcuni volontari dell’Associazione Buona Pratica, tra i quali Marco Costa, ingegnere energetico presso Aess di Modena (Agenzia Europea per lo Sviluppo Sostenibile) e Lisa Colmetti, anche lei professionista nel campo dell’ingegneria energetica. Interverrà infine la divulgatrice scientifica Giulia Bassetto. Il titolo dato alla serata, non a caso, è “Comunità energetiche rinnovabili: una nuova opportunità per il territorio”.

A tracciare la genesi dell’iniziativa e i contenuti che racchiude alla viglia dell’appuntamento divulgativo è in anteprima Abramo Tognato, Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Energetiche: “L’energia riveste sempre più un ruolo rilevante nella vita di tutti i giorni: da un lato viviamo in un mondo interconnesso che necessita di una costante alimentazione elettrica, dall’altro temiamo una crisi energetica che possa portare grandi condizionamenti, economici e non solo, nelle nostre vite. La tecnologia ci offre oggi un nuovo modo di affrontare i sempre più repentini cambiamenti, ricordandoci che l’interconnessione non riguarda esclusivamente i dispositivi e la rete, ma anche le persone e il valore di cui ciascuno è portatore. Le comunità energetiche possono diventare uno strumento di coesione sociale, in cui la tecnologia diventa il mezzo per unire le esigenze, ma anche per dare voce alla volontà di cambiamento. Le fonti di energia rinnovabile rappresentano un’occasione importante per contribuire alla lotta al cambiamento climatico e si sviluppano attraverso una collaborazione tra tutti coloro che desiderano rivestire un ruolo attivo anche nelle piccole scelte quotidiane”.

Per informazioni più approfondite sulla serata pubblica dedicata a quella che ora in tempi moderni viene definita come “transizione energetica” è possibile contattare gli organizzatori attraverso la pagina Facebook dedicata da Associazione Buona Pratica, oppure l’indirizzo e-mail buonapratica.santorso@gmail.com o al numero 353.4179018.