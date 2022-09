Sferra un pugno all’agente, stava prendendo a sassate un portone. Arrestato 21enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Esplode la propria rabbia contro il portone di un condominio mentre a pochi metri è in pieno svolgimento il mercato settimanale. Il grave episodio ha spaventato non poco i clienti intenti a dirigersi tra i banchi dei commercianti, quando la loro attenzione è stata catturata dalle urla di un giovane intento a colpire l’uscio con un grosso sasso. Erano da poco passate le 10.30 di lunedì 26 settembre, piazza Rossi di Thiene come ogni giorno di mercato a quell’ora è piena di gente, proprio in quel momento è partita la segnalazione al 113 che ha, successivamente, avvisato la centrale operativa della polizia locale Nordest Vicentino.

Sul posto sono arrivati in pochissimi minuti due agenti, impegnati a presidiare l’area del mercato, il ragazzo di circa 20 anni è stato trovato con la grande pietra in mano mentre urlava frasi ingiuriose e sconnesse. Nel tentativo di bloccarlo, un agente è stato colpito violentemente da un pugno sferrato dal giovane, per riuscire a placare l’ira sono stati chiamati altri agenti, riuscendo così ad immobilizzare l’aggressore. Durante la fase dell’identificazione sono emerse precedenti denunce a suo carico.

Si tratta di vari episodi pregressi in cui viene descritto il comportamento del giovane che ha dato inizio agli atti vandalici il 23 agosto scorso.

Per quanto accaduto il giovane, un 21enne domiciliato a Schio, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento ed atti persecutori. Nella mattinata odierna il Tribunale Monocratico di Vicenza ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora a Thiene