Mietitrebbia in fiamme mentre attraversa la strada regionale: pompieri all’opera

Si è trattato di un intervento di quantomeno inconsueto quello portato a termine ieri sera dai vigli del fuoco del comando provinciale di Vicenza, informati della necessità di portare soccorso a un operatore agricolo in panne con il suo mezzo – una mietitrebbia di grandi dimensioni – colpito da un principio di incendio.

Sicuramente, però, i pompieri saliti sulla vettura d’emergenza si aspettavano una chiamata dall’aperta campagna e invece si sono trovati ad operare lungo la trafficata strada regionale 11 nel territorio di Grisignano di Zocco e in pieno centro, di fronte all’Hotel Venice.

La chiamata con richiesta di aiuto era giunta appena pochi minuti prima, intorno alle 21.30 di lunedì sera. A causare il problema, in fase iniziale, sarebbe stato un problema al sistema frenante che ha portato al surriscaldamento del mezzo e lo sprigionarsi delle fiamme dalla scocca del macchinario su ruote. Gli specialisti del 115 hanno optato per il raffreddamento delle parti meccaniche, armandosi di “acqua e pazienza” fino alla completa risoluzione del problema, dopo aver messo in sicurezza l’area di strada circostante.

Una volta rimosso il blocco dei freni la mietitrebbia è stata scortata fino in località Barbano, guidata dal proprietario e lontana da strada trafficate, in luogo sicuro dove poter intervenire in seguito per le successive valutazioni ed eventuali riparazioni in un secondo momento.