Sfilata di 125 Ferrari provenienti da tutto il mondo in centro a Thiene

Sfilata di ben 125 Ferrari in centro a Thiene domani 3 luglio per un evento internazionale chge richiama in città gli appassionati del cavallino rampante.

Ferrari Cavalcade 2024 è il nome dell’evento internazionale che richiama i più importanti proprietari di Ferrari alla guida delle proprie vetture a scoprire l’Italia, le sue eccellenze, la storia, la cultura, l’enogastronomia, le meraviglie architettoniche e i paesaggi mozzafiato dei territori attraversati. L’iniziativa si svolge dal 30 giugno al 5 luglio lungo le strade del Veneto, del Trentino-Alto Adige e dell’Emilia-Romagna, attraverso una gara di regolarità turistica per 125 Ferrari.

In particolare, la società organizzatrice ha scelto quest’anno di valorizzare Thiene con il passaggio in città per un controllo a timbro proprio nella giornata di mercoledì 3 luglio davanti alla fontana di Bacco e Arianna in piazza Ferrarin (ieri le “rosse” hanno attraversato le dolomiti bellunesi e oggi sono nel ferrarese).

Le rampanti auto, sogno di molti italiani ed espressione delle eccellenze del “made in Italy” arriveranno da Villaverla lungo la strada provinciale 349 tra le 11.30 e le 12.30 e transiteranno nel territorio comunale: precisamente per via Colleoni, via Munari, via San Francesco, via Roma, corso Garibaldi, piazza A. Ferrarin (dove sosteranno per il controllo a timbro), viale Bassani, via Monte Grappa, via Granezza, via Lavarone per proseguire lungo la SP116 in direzione Costo/Altopiano di Asiago.