Sindaco Casarotto: “ho la polmonite ma non è Covid”. Lettera del primo cittadino

Una polmonite per così dire “tradizionale”, diversa da quella divenuta tristemente nota in tutto il globo dallo scorso mese di marzo, quella interstiziale bilaterale che ha colpito decina di migliaia di italiani dopo l’infezione da virus Cov-Sars-2. Si tratta di un malanno comunque serio e da tenere sotto debito controllo e cure, ma per quanto affannoso può tirare ora un sospiro di sollievo il sindaco di Thiene Giovanni Casarotto, reduce da un week end di malessere fisico e la comprensibile preoccupazione in attesa del responso diagnostico.

Ieri lo stesso Casarotto ha preso carta e penna in mano per scrivere una lettera ai suoi concittadini, informare le forze politiche e amministrative locali, e delegare la vice sindaco Maria Gabrielle Strinati come facente funzioni per un periodo di tempo limitato, si parla di una settimana. Il testo è stato affidato poi all’ufficio stampa del Comune per diffonderlo.

“Cari concittadini, -scrive – avendo accusato da qualche giorno alcuni sintomi sospetti, anche se complessivamente stavo bene, per prudenza e a garanzia di tante persone che comunque giornalmente incontro, mi sono sottoposto alle visite del caso. Sia il primo esame con il tampone veloce fatto venerdì mattina, che il secondo tampone, questa volta

molecolare per aver ancora maggiore sicurezza, hanno dato esito negativo al Covid-19.

Mi è stata comunque diagnosticata una polmonite in corso, non di tipo bilaterale tipica

del Covid-19.

A motivo di quanto mi è stato riscontrato, devo comunque curarmi e restare a casa a riposo, seguendo le indicazioni dei medici. Ho ritenuto corretto informare il Consiglio Comunale e la cittadinanza. Comunque sto complessivamente abbastanza bene”.

Come da decisioni prese e incarichi assegnati a inizio del mandato amministrativo, tocca a Maria Gabriella Strinati assumere le funzioni di questo periodo di convalescenza del collega amministratore pubblico.