“Noi qui anche fuori dalla campagna elettorale”: i big del PD nella Valle dell’Astico

Altro che periferia. Parte dalla Valle dell’Astico il nuovo corso “settentrionalista” del Partito Democratico che porterà in vari comuni dell’alto vicentino i big della politica regionale e nazionale per toccare con mano le tematiche più sentite dal territorio.

Un’iniziativa, quella di “Idee in Comune“, fortemente voluta dal Circolo dem Alto Astico e dal suo segretario Luca Cislaghi, in una porzione di Veneto dove certo le risultanze elettorali non hanno sorriso alla formazione di centro sinistra e dove anche per questo il giovane amministratore ritiene che esista solo una strada che passa attraverso il confronto diretto e la vicinanza alle istanze locali per rinsaldare un rapporto deteriorato da una sfiducia verso la politica che, in vero, riguarda seppur con pesi diversi tutto l’arco parlamentare.

Si parte stasera a Cogollo del Cengio nei locali dl Bocciodromo di Via Mameli dove dalle 20.45 l’eurodeputata Alessandra Moretti e la neo consigliera regionale Chiara Luisetto dialogheranno su fondi Europei del PNRR agli enti locali e ai comuni e quali prospettive dare alle aree interne soprattutto dal punto di vista sanitario.

Martedì 7 novembre, stavolta nella casetta delle Associazioni a Valdastico, arriverà il Presidente della Regione Stefano Bonaccini per affrontare il tema spinoso dello spopolamento montano e come incentivare l’aggregazione dei servizi quale possibile exit strategy.

L’ex ministro Graziano Del Rio e il Sindaco di Marano Vicentino Marco Guzzonato saranno invece gli ospiti della serata fissata per venerdì 17 novembre a Velo D’Astico dove a tenere banco sarà il futuro delle provincie dopo il ddl voluto proprio dal senatore nativo di Reggio Emilia.

Altro appuntamento con relatrici ancora una volta due donne quello fissato per venerdì 24 ad Arsiero: l’ex Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e la referente vicentina di Italia Viva Marilisa Munari si confronteranno su buon governo del territorio e la costruzione di progetti locali condivisi per aree interne e comuni montani.

Chiuderà il 1 dicembre a Velo D’Astico l’ex Sindaco di Vicenza ed eurodeputato Achille Variati “spalleggiato” dall’ex primo cittadino di Thiene Giovanni Casarotto a raccontare la loro esperienza amministrativa cercando di declinare proposte e suggestioni in favore dei comuni più piccoli: “Non è stato facile concepire e organizzare una rassegna di questa portata – racconta l’organizzatore Luca Cislaghi – ma è evidente a tutti che c’è bisogno di una politica capace di dare risposte e di metterci la faccia. Rivendico oltretutto un partito assolutamente controtendenza: gli altri vengono solo a fare comizi elettorali quando è tempo di chiedere voti, noi portiamo qui nomi di prestigio a sporcarsi le mani su questioni complesse e di stretta attualità. Una cosa che non va letta come esclusiva per chi vota PD, ma in generale per chi volesse farsi un’idea indipendentemente dalle convinzioni personali. Un’occasione di arricchimento e, perchè no, di dialogo in una realtà troppo spesso trascurata”.