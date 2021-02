Spid, Cie, PagoPA: l’innovazione in Comune è un obbligo di legge: Thiene è pronta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dal 1° marzo l’innovazione nei servizi diventa un dovere per le pubbliche amministrazioni e un diritto per i cittadini. Entro il 28 febbraio infatti, come stabilito dal Decreto Legge sulla semplificazione e innovazione digitale, tutte le amministrazioni locali e centrali dovranno integrare SPID e CIE come unici sistemi di autenticazione rilasciati, uniformando di fatto l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il paese.

Il Comune di Thiene si trova già pronto, grazie ad un percorso di digitalizzazione che in questi ultimi anni ha visto un’accelerazione davvero spinta, basti pensare all’attivazione dello Sportello Polifunzionale Telematico inaugurato la scorsa estate con la possibilità contestuale anche di rilascio dello SPID, possibilità colta appieno dalla cittadinanza che ha premiato lo sforzo compiuto dall’Amministrazione Comunale e dagli Uffici di piazza Ferrarin.

«Il Comune di Thiene sta già camminando sul terreno della nuova frontiera – dichiara Giampi Michelusi, assessore all’Innovazione e, URP e Servizi Demografici – investendo nel tempo risorse comunali sia economiche che umane, con una costante formazione degli addetti agli sportelli interessati. Si tratta per il Comune non di un traguardo ma di una tappa. Il futuro è continua evoluzione e i servizi comunale di Thiene si evolvono di conseguenza».

PagoPA è la piattaforma che, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, permette ai cittadini di effettuare i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione in modo standard assicurando efficienza e risparmi agli Enti. Al 28 febbraio 2021 le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare l’integrazione dei propri servizi digitali anche su App IO. Lo smartphone, attraverso App IO, diventerà quindi il punto di accesso per tutti i servizi pubblici resi in digitale in un’ottica mobile-first.

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, una piattaforma di identificazione informatica che consente di accedere, con un’unica identità digitale sicura e protetta, a tutti i servizi online della pubblica amministrazione e a quelli dei soggetti privati aderenti.

Il Comune di Thiene ha inoltre già aderito alla piattaforma PagoPA tramite il sistema regionale MyPay, la piattaforma che, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, permette ai cittadini di effettuare i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione in modo standard assicurando efficienza e risparmi agli Enti.

«A fronte degli interventi di digitalizzazione dei processi e di ammodernamento tecnologico introdotti a Thiene – conclude Giampi Michelusi – abbiamo riscontrato la massiccia adesione della Cittadinanza circa i servizi messi a disposizione, anche se sul fronte dei pagamenti con PagoPa è bene precisare che occorre ancora dare tempo all’utente perché prenda confidenza con questo utile nuovo strumento».

Mettere a disposizione servizi pubblici digitali vuol dire dare massima fruibilità all’utenza, facilitare la relazione telematica tra le pubbliche amministrazioni locali e tra le amministrazioni e gli utenti, uniformare le modalità di accesso e quindi semplificarle, evitando così al cittadino di dover gestire molteplici credenziali di accesso.