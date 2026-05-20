Stabili le condizioni del bimbo investito dall’auto della mamma
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Sono stabili le condizioni del bambino di 7 anni che ieri alle 14, in via San Gaetano a Thiene, è rimasto schiacciato dall’auto condotta dalla mamma, che dopo essere andata a prenderlo nel complesso scolastico, è ripartita senza accorgersi che il piccolo non era completamente salito a bordo.
L’azienda sanitaria conferma che il bambino è in prognosi riservata e ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell’ospedale di Vicenza.
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Bambino di 7 anni travolto e schiacciato dall’auto. E’ grave