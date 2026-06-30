Street art da record, Robert Vargas firma il murale della palestra

L’artista americano Robert Vargas è a Thiene in questi giorni per realizzare un grande murale sulla facciata della nuova palestra Tommaso Assi. Un colpo grosso per l’amministrazione comunale di Thiene, che grazie ad una conoscenza in comune con l’artista, famoso in tutto il mondo per i suoi murale a mano libera su grandi dimensioni realizzati con tecniche miste, ha portato in città un grande nome con un grande scopo: usare il muro della palestra comunale per convogliare un messaggio ai giovani che vada oltre lo sport.

Robert Vargas è un artista contemporaneo statunitense nato e cresciuto a Los Angeles. Proprio a Los Angeles si trovano alcune delle sue opere più importanti, come ‘LA rising’, o il lanciatore Fernando Valenzuela al Dodger Stadium. Vargas ha studiato alla Los Angeles County High School for the Arts e successivamente al Pratt Institute di New York.

Il progetto di Vargas, che sta per prendere vita, rende omaggio ai bambini, ai loro sogni e ad Arturo Ferrarin, il pilota thienese che per primo volò da Roma a Tokyo con il suo SVA9. Per l’amministrazione non è stato semplice portare a compimento il progetto: dal primo contatto tra Vargas ed il consigliere comunale Carlo Gecchelin e all’amico in comune Paolo Agostini, sono passati pochi giorni. Giorni in cui la macchina comunale si è mossa velocemente, grazie alla professionalità dell’assessore ai Lavori Pubblici Nazareno Zavagnin, per riuscire a portare a Thiene un’opera moderna, significativa e di altissimo livello artistico.

Robert Vargas è un nome molto noto nel mondo dell’arte contemporanea, ma questa volta a Thiene vuole fare di più, vuole trasformare la parete di una palestra in un piccolo paese in un’opera d’arte realizzata a tempo di record. Il celebre graffiti painter statunitense ha l’ambizioso obiettivo di completare il murale nel minor tempo possibile, tentando di stabilire un primato senza rinunciare alla qualità e all’impatto visivo che hanno reso il suo stile riconoscibile in tutto il mondo.

“È un onore per Thiene ricevere in dono un’opera da un artista di fama internazionale come Robert Vargas. Si tratta di un lavoro artisticamente importante e ricco di contenuti – ha commentato Ludovica Sartore, assessora alla Cultura – Un invito a coltivare i sogni, ad impostare la propria vita perseguendo valori alti per dare il meglio di sé e condividerlo per farlo diventare ricchezza per tutti. È il sogno che ha accompagnato Arturo Ferrarin e che ben si applica allo sport. È metafora della vita. Un messaggio rivolto anzitutto ai giovani, ma prezioso per ciascuno”.

(nelle foto sotto due murale di Robert Vargas)

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