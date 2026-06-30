L’ex Circolo Operaio rinasce e diventa Centro Diurno: “Garantiremo una gestione qualificata”

Dalla memoria alla funzione sociale, senza perdere identità. È questa la traiettoria intrapresa dall’ex Circolo Operaio di Villaverla, edificio caro alla comunità che torna oggi al centro della vita cittadina con un progetto di rigenerazione totalmente orientato al welfare. Sono infatti ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione che porteranno alla realizzazione di un Centro Diurno per Anziani, destinato a diventare punto di riferimento per la terza età e per le famiglie.

Lo stabile, per decenni crocevia di relazioni, incontri e quotidianità condivisa, aveva cessato la propria attività alcuni anni fa. La sua donazione all’Amministrazione comunale non è rimasta un gesto sospeso: oggi assume la concretezza di un progetto che coniuga memoria e utilità sociale, restituendo centralità a uno spazio che appartiene, prima ancora che all’urbanistica, alla biografia del paese. L’intervento guarda alla qualità della vita più che alla semplice rigenerazione edilizia. Il futuro Centro Diurno sarà pensato come uno spazio accogliente, capace di alternare convivialità e assistenza: ambienti luminosi per il pranzo e le attività, luoghi più raccolti per la lettura o il riposo, spazi esterni restituiti alla fruizione quotidiana. Tutto sarà progettato con un’attenzione rigorosa all’accessibilità, affinché nessuno resti escluso, nemmeno chi affronta limitazioni motorie.

Accanto alla dimensione architettonica, si delinea anche quella gestionale. E nelle intenzioni dichiarate da parte dell’amministrazione comunale, la struttura, una volta completata, sarà affidata a soggetti qualificati, con l’obiettivo di garantire continuità e competenza nei servizi: dalla ristorazione alle attività ricreative, fino all’assistenza alla persona. Un presidio, quindi, non solo di socialità ma anche di supporto concreto alle fragilità. L’investimento complessivo è di 250mila euro, reso possibile anche grazie ai 150mila euro donati dalla Fondazione Famiglia Filippi. Un contributo che testimonia quanto il tessuto civile e quello istituzionale possano convergere su obiettivi condivisi, quando in gioco c’è il benessere della comunità. Il sindaco, Enrico De Peron, ha voluto sottolineare questo passaggio con parole che ne chiariscono il senso più profondo: “Oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione presso lo storico Circolo Operaio di Villaverla. Questo edificio, che fa parte del cuore e della memoria del nostro paese, era stato donato qualche anno fa all’Amministrazione Comunale dopo la sua chiusura. Oggi, finalmente, quel dono si trasforma in un progetto concreto a servizio dei cittadini più fragili” – ha concluso ringraziando la Fondazione Famiglia Filippi per il sostegno determinante.

Più che un cantiere, quello aperto a Villaverla è un segnale. La scelta di destinare uno spazio storico alla cura degli anziani non è soltanto funzionale, ma profondamente simbolica: riconosce valore alle radici e, allo stesso tempo, costruisce un futuro in cui la dignità della persona resta al centro.

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