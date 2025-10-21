Schianto di Asiago: lutto cittadino per Pietro e Nicola, domani il funerale di Riccardo

Venerdì 24 ottobre sarà lutto cittadino a Lusiana Conco per la scomparsa di Pietro Pisapia e Nicola Xausa, morti alle 3 e mezza di domenica mattina mentre a bordo dell’auto di Nicola sfrecciavano ad Asiago finendo la corsa e la loro vita schiantandosi a forte velocità sulla rotatoria.

Bandiere a mezz’asta, quindi, nel giorno dei funerali per i due ragazzi di Lusiana Conco, che hanno perso il futuro insieme all’amico Riccardo Gemo di Creazzo.

Il Comune di Lusiana Conco con l’avviso ha spiegato: “A seguito della tragica scomparsa dei giovani Pietro Pisapia e Nicola Xausa che ha profondamente colpito l’animo di tutta la cittadinanza. In segno di doveroso rispetto e ricordo con propria ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per il 24 ottobre 2025, giorno in cui verranno celebrati i funerali. In ragione di ciò le bandiere verranno esposte a mezz’asta. Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastano con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano”.

I fatti

L’incidente è avvenuto alle tre e mezzo del mattino di domenica 19 ottobre: l’auto, proveniente da via Lavarone, è piombata ad alta velocità prima sullo spartitraffico quindi sulla fontana al centro della rotatoria fra via Verdi e viale Stazione. Sulla salma di Xausa, 20 anni appena compiuti, subito dopo l’incidente è stato effettuato un prelievo del sangue per accertarne il tasso alcolemico: ci vorranno un paio di giorni per sapere se il giovane alla guida era o meno in stato di alterazione psicofisica.

Domani i funerali di Riccardo a Creazzo

Mercoledì 22 ottobre alle 15 nella Chiesa di San Nicola a Creazzo sarà celebrato il funerale di Riccardo Gemo, deceduto nello schianto a 20 anni. Anche lui appassionato di sport era amico di Nicola e Pietro e di Mirko Bez e Otto Pasini, gli altri due ragazzi che sono sopravvissuti allo schianto.

