Tampona col ciclomotore un’auto ferma sulla carreggiata: ferite alle gambe per una 17enne

Una 17enne è rimasta ferita oggi in un incidente in viale Europa a Thiene. L’incidente è avvenuto alle 15,15 di oggi, lunedì 25 agosto, di fronte al punto vendita Pittarello.

La giovane – C.Z., del posto – a bordo di un ciclomotore stava viaggiando in direzione del centro cittadino quando per cause in corso di accertamento ha tamponato una Fiat 500, alla cui guida c’era una 33enne di Breganze, ferma sulla carreggiata in attesa che il veicolo che la precedeva effettuasse una manovra di svolta.

A seguito dell’urto la 17enne ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stata soccora dai sanitari di un’ambulanza del Suem 118, giunti dall’ospedale di Santorso, dove è stata trasportata in codice giallo. I rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sono stati effettuati da una pattuglia della polizia lcoale Nordest Vicentino di Thiene.

