Frontale di Ferragosto: lacrime e commozione per l’addio a Giulio, travolto con l’amico Mattia

Ultimo saluto questa mattina ad Arzignano per la seconda giovanissima vittima del frontale della sera di Ferragosto in via Montorso: nella chiesa parrocchiale del Villaggio Giardino familiari, amici e tanti cittadini hanno partecipato alla commossa cerimonia funebre per l’addio a Giulio Pizzolato, 16 anni, compagno di classe e migliore amico di Mattia Cardascia, il cui funerale si era svolto sabato scorso.

Tanti i segni che hanno accompagnato la cerimonia: tre rose rosse e una bianca posate sulla bara, una colomba liberata in cielo, insieme a dei palloncini dello stesso colore e alla canzone Wonderwall degli Oasis, che il 16enne adorava, insieme alla passione per il disegno. Presenti, in lacrime, anche i compagni di scuola del liceo artistico Boccioni di Valdagno.

Lo scooter con a bordo i due sedicenni la sera del 15 agosto scorso era stato travolto frontalmente dalla Golf del 50enne, ora agli arresti domiciliari, Luca Beggiato, trovato positivo all’alcoltest.

