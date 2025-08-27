Tamponamento fra furgoni sulla Nuova Gasparona: ferite lievi per i due autisti

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 agosto, si è verificato un incidente stradale lungo la Sp 111 “Nuova Gasparona”, all’altezza dell’attività commerciale “Lovison Marmi”, nel territorio comunale di Thiene. Coinvolti due autocarri, uno dei quali privo della prescritta copertura assicurativa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”, un Fiat Ducato condotto da A.I., 54enne residente a Bolzano Vicentino e proveniente da Sarcedo, stava procedendo in direzione Thiene quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un altro autocarro che lo precedeva, guidato da M.C., 43enne di Lusiana Conco. Quest’ultimo stava procedendo a velocità ridotta, ma il conducente del Ducato non si sarebbe accorto della manovra, impattando con forza contro il veicolo. Entrambi i conducenti hanno riportato lievi lesioni personali, dichiarando di recarsi autonomamente in pronto soccorso per eventuali cure. Durante i rilievi- frattanto le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare le condizioni tecniche del caso – è emerso che uno dei due mezzi era sprovvisto della copertura assicurativa RC obbligatoria, circostanza che potrebbe comportare ulteriori conseguenze amministrative.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale per la regolazione del traffico e la gestione della viabilità, fortemente rallentata a causa della collisione. La società Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza della carreggiata, resa pericolosa dalla fuoriuscita di liquidi scivolosi dai veicoli coinvolti.