Senza dimora pestato a sangue in pieno centro all’ora di cena: è caccia all’aggressore

Gravissimo fatto di sangue ieri sera a Schio nella centralissima piazza Falcone e Borsellino, a pochi passi dalla sede della polizia locale, intorno alle 19,00: una persona senza dimora di 42 anni, conosciuta e aiutata in città da alcuni volontari, è stata pestata a sangue e si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Domenico, questo il suo nome, sarebbe stato picchiato selvaggiamente e per futili motivi da un balordo, probabilmente un maghrebino. I due sono venuti alle mani e il 42enne ha avuto la peggio: calci, pugni di una violenza inaudita, per diversi minuti, senza che nessuno vedesse o, forse, intervenisse e che lo hanno lasciato esanime a terra. Mentre l’aggressore si è dato alla fuga, la vittima è riuscita poi a trascinarsi in via Fratelli Pasini, dove un passante ha chiamato il 112 ed è intervenuta un’ambulanza del Suem 118.

E’ stato portato in ospedale in codice rosso con fratture multiple al viso, naso e zigomi in particolare: fatica a parlare e nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico. Domenico dormiva sotto alcuni portici del centro e chi lo ha avvicinato in questi mesi lo definisce una persona mite e gentile.

Sul posto insieme a un’ambulanza sono intervenuti gli agenti della polizia locale e, in supporto, anche una pattuglia dei carabinieri. Proprio gli agenti del camandante Simone Pellegrinelli del consorzio polizia locale Alto Vicentino stanno ora svolgendo le indagini: hanno iniziato subito a raccogliere testimonianze e a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che nella zona non mancano.

