Tante storie in teatro e in musica per i bimbi. Torna la fortunata rassegna “Cra Cra Cra”

Torna Cra Cra Cra!, la fortunata rassegna di teatro, narrazione e musica per bambini e famiglie che, quest’anno, segna il traguardo tutt’altro che banale della 17esima edizione. Una proposta in cui la rappresentazione apre le porte alla fantasia e trasforma i racconti e le storie in narrazioni curiose e divertenti, con intrecci e intuizioni per molti versi originali. L’iniziativa, è proposta dal Comune di Thiene su impulso dell’assessorato alla Cultura realizzata dalla Fondazione Aida.

“L’appuntamento con ‘Cra Cra Cra!’ – commenta l’assessore Maria Gabriella Strinati – è uno dei più attesi da famiglie e bambini. E’ una bella proposta, che offre, assieme al divertimento garantito, anche stimoli per sviluppare nei piccoli spettatori capacità critiche, di riflessione e di interazione sociale. Questi momenti teatrali, inoltre, aiutano a far emergere le proprie emozioni e a comunicare il proprio mondo interiore. L’augurio, a quanti vorranno accogliere l’invito a teatro, è di trascorrere insieme pomeriggi piacevoli e sereni”.

La rassegna 2021 prende il via sabato 13/11 con uno spettacolo di narrazione intitolato “L’Albero delle Storie” con Francesca Picci e Gabriele Ocone, per la regia di Domenico Ammendola, prodotto da NoveTeatro di Novellara (Reggio Emilia). Una piéce teatrale che racconta un meraviglioso e fantastico viaggio alla scoperta di personaggi fiabeschi, di eroi sconosciuti, di misteri, di segreti e di avventure. Che cosa serve per raccontare una storia? Serve qualcuno che ascolti e qualcuno che racconti. E serve una storia. L’Albero è tutto questo e qualcosa di più, è l’albero della fantasia e del possibile, delle magie che accadono nei sogni. Il pubblico è accompagnato alla scoperta di personaggi fiabeschi, misteri, eroi sconosciuti, di, di segreti e di avventure, attraverso un meraviglioso e fantastico viaggio.

La rassegna proseguirà sabato 20/11con Rodaridiamo – Quando la grammatica è un gioco con Letizia Buchini, Enrico Cavallero, Daniele Tenze. Lo spettacolo, prodotto da Artisti Associati di Gorizia, ha come protagonisti i personaggi stravaganti nati dalla penna di Gianni Rodari. Si racconta una storia dai risvolti inaspettati, popolata di fate, soldati stravaganti e di telefonate mancate. Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone vuole fare la guerra, ma i suoi soldati, Giovannino Perdigiorno e Martino Testadura hanno poca dimestichezza con le parole e gli ordini del loro superiore li interpretano a modo loro.

La rassegna si conclude sabato 27/11 con Pollicino non ha paura dell’orco prodotto da Fondazione Aida, in collaborazione con Glossa Teatro, con Pino Costalunga e Enrico Ferrari. Tratto dal Pollicino di Perrault, il nostro Pollicino dopo molti anni dalla nota avventura va a trovare il fatidico Orco che troverà vecchio ed ingrassato. Ora che il tempo è passato, Pollicino non ha più paura dell’Orco, sa di essere molto più astuto del vecchio e panciuto Omone-Mangia-Bambini. Ma il tempo è trascorso anche per l’Orco che è diventato più vecchio, e forse un po’ più saggio. Così, una volta ritrovato il vecchio “amico-nemico”, per ridargli il buon umore Pollicino gli racconta una storia: la storia di un piccolo bambino che assieme ai suoi fratelli viene abbandonato nel bosco.

Tutti e tre gli spettacoli si terranno all’Auditorium Fonato-Città di Thiene alle ore 17. Per poter accedere alle rappresentazioni teatrali in presenza è necessario esibire il Green Pass (esclusi under 12). Info: Prenotazioni biglietteria ingresso unico euro 4,00. Si può prenotare telefonicamente chiamando il 347.8226461 (da ritirare il giorno di spettacolo), oppure acquistabile online sul sito www.fondazioneaida.it . Per prenotazioni abbonamenti Ufficio Cultura, piazza Ferrarin, 1- Thiene (VI) telefono 0445 804.744. Abbonamento 3 spettacoli è di euro 9,00 a partire dal 1 fino al 11 novembre 2021. Per informazioni: tel cell. 333 4975453 o Ufficio Cultura, tel. 0445 804.745.