Zucca, carciofi e radicchio i protagonisti autunnali di Pizzalonga e pizzerie Da Pino

Zucca, carciofi e radicchio di Treviso. Questi i protagonisti dei mesi di novembre e dicembre nei menù delle pizzerie Da Dino e Pizzalonga Away. Un menù che segue la stagionalità e che punta ad esaltare la qualità dei prodotti, sempre freschi, abbinandoli a un impasto a lunga lievitazione. Re indiscusso delle tavole durante l’inverno è il radicchio rosso precoce o tardivo. Il primo si presenta come un cespo lungo e voluminoso con foglie larghe che si diramano dalla nervatura bianca centrale e raggiungono una colorazione quasi violacea. Al palato si presenta amarognolo e più pungente e croccante della variante tardiva.

Tra le proposte di Da Pino e Pizzalonga spazio anche alla zucca che è ricca di vitamina A, C ed E e anche di folati, che potenziano il sistema immunitario. Oltre che per il sapore inconfondibile, si caratterizza come un ottimo antiossidante che favorisce la salute degli occhi e della pelle. Abbinata ai porcini, alla provola affumicata o alla classica salsiccia è una delizia. Come tutti i prodotti scelti dallo staff delle pizzerie di Pino Giordano, viene attentamente selezionata per garantire un elevato standard di qualità. Così come i carciofi, versatili da preparare in cucina e che ben si prestano ad diversi accompagnamenti. Anche in questo caso la parola d’ordine è freschezza così da offrire il massimo dei benefici contenuti in questa verdura che è un efficace depurativo in grado di combattere l’azione dei radicali liberi. Senza contare che è preziosa anche per la regolarizzazione della pressione sanguigna. Ben si presta abbinata ad altri ortaggi, ma anche ad affettati o formaggi.

Così come i prodotti con cui farcire le pizze di Da Pino e Pizzalonga rispettano i ritmi della natura, anche all’impasto viene dedicata la stessa attenzione. Farina, acqua, lievito e olio extra vergine d’oliva gli ingredienti essenziali. Il segreto, però, è l’equilibrio e la precisione con cui vengono amalgamati e soprattutto il tempo in cui viene lasciato a riposare per dare vita a una pizza morbida, leggera e digeribile.