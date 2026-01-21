Thiene cresce e attira nuove famiglie. Camilla e Giulio i nomi più scelti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Thiene si conferma una città in crescita e chiude il 2025 in espansione. Con 24.434 residenti e un incremento di 311 persone rispetto all’anno precedente, la città si conferma in buona salute. Thiene è un centro vivo, scelto da centinaia di nuovi abitanti che ne premiano la qualità della vita. Nonostante le sfide demografiche nazionali, il saldo migratorio è positivo e la nascita di nuovi nuclei familiari dimostrano che per molti Thiene è una meta dove costruire il proprio futuro.

Il rapporto tra il numero di residenti maschi e quelle delle femmine si rivela più equilibrato che in passato, anche se sono sempre le femmine più numerose degli uomini.

L’aumento del numero di residenti è attribuibile ai nuovi abitanti che hanno scelto di stabilirsi a Thiene: il saldo migratorio è più che positivo ed è di 383 unità.

Cresce anche il numero di famiglie: al 31 dicembre 2025 è risultato in aumento rispetto all’anno precedente, passando da 10.711 unità a 10.919 con 208 in più ed un incremento dei nuclei familiari formati da un singolo componente (+ 178) e da due componenti (+ 39) rispetto all’anno precedente.

“I dati demografici al 31 dicembre 2025 confermano che Thiene è una città viva, attrattiva e capace di crescere – è il commento del sindaco Giampi Michelusi – L’aumento dei residenti, trainato da un saldo migratorio fortemente positivo, e la crescita del numero delle famiglie dimostrano che sempre più persone scelgono Thiene per vivere, lavorare e costruire il proprio futuro. Allo stesso tempo, i numeri ci richiamano con chiarezza alle grandi sfide dei prossimi anni: l’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e il cambiamento dei modelli familiari. Sono dati che richiedono politiche attente, servizi adeguati e una visione di lungo periodo. Continueremo a lavorare per una città inclusiva, capace di accogliere, sostenere le famiglie, valorizzare l’integrazione e garantire qualità della vita a tutte le generazioni”.

Nel 2025 i nuovi iscritti nei registri anagrafici del Comune di Thiene per immigrazione sono stati 1224: 613 maschi e 611 femmine; 819 italiani e 405 di nazionalità straniera.

L’età media è di 45 anni, in costante e progressivo aumento rispetto agli anni precedenti.

Le famiglie con figli sono 4.210 rispetto al totale di 10.919.

Il numero dei matrimoni è calato e, in particolare, risulta sempre preferito il matrimonio civile, visto che 25 sono state le celebrazioni dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e 18 quelle con rito religioso.

Aumentano le famiglie costituite da conviventi di fatto.

Sono nove i centenari thienesi: 2 maschi e 7 femmine di cui 5 di 100 anni, 2 di 101 anni e 2 di 102 anni.

L’invecchiamento della popolazione viene confermato anche quest’anno.

Nella scelta dei nomi il più amato per le femmine è Camilla, seguito da Sofia, Ginevra, Beatrice, Costanza e Matilde; per i maschi il nome più diffuso è Giulio, seguito da Alessandro, Davide, Edoardo e Francesco.

