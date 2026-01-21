Trump in conferenza stampa: dai dazi agli scontri in Minnesota. Attacca Onu e Groenlandia

Ieri intanto nel corso della sua conferenza stampa alla Casa Bianca il tycoon ha tracciato un bilancio dei primi dodici mesi del suo secondo mandato. È tornato sulle tensioni esplose a Minneapolis ricordando la morte di Renee Nicole Macklin Good, uccisa a sangue freddo da un agente dell’Ice, senza però mai citarla direttamente; il presidente ha parlato di un “dramma” di cui si è detto dispiaciuto, affermando però di “capire entrambe le parti”, ma ha puntato il dito contro quella che ha definito un’azione organizzata da “agitatori pagati”. Secondo Trump dietro le proteste sarebbero infatti presenti figure addestrate a fomentare disordini, e non manifestanti spontanei.

Trump ha inoltre mostrato ai giornalisti un libro composto da numerose pagine, simbolo dei “successi” ottenuti dalla sua amministrazione nel primo anno alla Casa Bianca. “Nessuno ha fatto mai così tanto”, ha affermato, insistendo sul bilancio positivo del suo operato. “Non abbiamo inflazione”, ha detto sottolineando che l’amministrazione sta attendendo la decisione della Corte Suprema sui dazi. “Non so come andrà il caso ma abbiamo incassato decine di miliardi di dollari. Se perdiamo è possibile che dovremo lavorare per restituirli”, ha così annunciato.