Thiene Sport Primavera, da ieri al 30 aprile allenamento e divertimento (più sicuri) in città

L’unica strada per praticare sport in totale sicurezza è quella di farlo proprio “in strada”. O meglio al parco e in altri spazi aperti. Ed è una di quelle consolidate, inoltre, che il Comune di Thiene ha intrapreso ormai da mesi tanto da proporre, dopo il successo dell’iniziativa sperimentale “Thiene Sport Inverno“, anche la versione primaverile.

Fino a quando la pandemia non lascerà letteralmente respirare le associazioni thienesi e gli atleti e simpatizzanti, concedendo non più solo una tregua relativa ma ritorno alla normalità in termini assoluti. Nel frattempo, divertimento e allenamento all’aria pura sono assicurati e anche gratuiti. Con partenza ieri, lunedì 8 marzo e prosecuzione fino al prossimo 30 aprile coinvolgendo vari parchi e piastre di quartieri e frazioni.

Mentre come noto l’utilizzo degli impianti al coperto (o meglio definite come indoor), vale a dire palestre e palasport comunali, è concesso come da Dpcm ai soli ai club di “rilevanza nazionale” secondo le indicazioni delle rispettive federazioni – con protocolli rigorosi che però alla prova dei fatti non sono bastati per impedire i contagi tra gli atleti – all’esterno risulta più sicuro svolgere l’attività sportiva. Quella finalizzata al benessere fisico e psicofisico, almeno, tanto che sulla scorta dei buoni riscontri della proposta invernale a cui hanno aderito decine di thienesi nonostante i rigori del clima, l’assessorato allo SPort ha varato un “rilancio” in vista della primavera ormai alle porte.

Parola al referente primo dello sport a Thiene, Giampi Michelusi. “Desidero esprimere la riconoscenza dell’amministrazione e della città alle società sportive che con la loro grande disponibilità rendono possibile anche Thiene Sport Primavera. La cittadinanza ha accolto davvero con interesse la nostra proposta e ci ha incoraggiato a continuare a offrire

attività per tutto l’inverno e, ora, anche in questi mesi primaverili. Confido che il mondo dello sport possa riprendere al più presto a vivere appieno, ritornando se non alla piena normalità, comunque alla riapertura delle strutture. Thiene Sport Primavera nell’ampliare il numero delle discipline si dimostra un punto di riferimento importante in questo particolare momento di pandemia; un significativo assist rivolto alla nostra comunità che necessita di particolari attenzioni e creatività sportiva”.

Accanto alle attività motorie già proposte già collaudate con successo con il primo step “Thiene Sport Inverno” se ne aggiungono di nuove. Il riferimento va al Judo e al Crossfit, grazie a gruppi già attivi a Thiene. “Il nostro obiettivo – precisa Michelusi – è di fornire momenti di svago e benessere fisico gratuiti per la cittadinanza. Non dimentichiamo però il doveroso sostegno economico agli operatori sportivi che si sono resi disponibili e a cui provvede direttamente il Comune”. Gli orari delle lezioni sono consultabili nell’apposita sezione del Sito Comunale, con obbligo di prenotazione ai numeri di telefono indicati.