Thiene vince il premio “Comune di Qualità” per innovazione e solidarietà

Certiquality, impresa partner di Cresco Award Città Sostenibili 2020, ha assegnato al Comune di Thiene il premio Impresa “Comune di qualità” 2020 per il progetto Thiene città digitale e solidale.

La premiazione è avvenuta giovedì 19 novembre nel corso della 37^ Assemblea Nazionale Anci, in modalità digitale, a causa delle note restrizioni dovute alla normativa a contrasto del diffondersi del Covid-19.

Hanno partecipato all’iniziativa con le loro candidature un centinaio di progetti di 83 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia).

«E’ un Premio – è il commento del Sindaco, Giovanni Casarotto – che riconosce l’impegno profuso sia nell’ambito dell’innovazione dei servizi erogati alla Cittadinanza che in quello della solidarietà, riconoscendo la bontà delle iniziative avviate e ritenendole meritevoli di speciale menzione. Ringrazio gli Assessori per il lavoro che stanno compiendo in questa direzione e il dirigente, Nicola Marolla, responsabile dei progetti presentati che ci hanno assicurato il riconoscimento».

A rappresentare il Comune di Thiene è stato l’assessore all’innovazione, Giampi Michelusi: «Tra gli obiettivi più importanti dell’Amministrazione c’è quello di ampliare sempre più i servizi on line, permettendo ai cittadini di usufruire dei servizi comunali in qualsiasi momento della giornata, comodamente da casa o dal luogo in cui si trova. Questo significa un forte cambiamento sia per i cittadini, per i quali il rapporto con gli uffici diventa sempre più virtuale e immediato, sia per gli operatori dei pubblici servizi, per i quali l’impegno si sposta nell’uso sempre più ampio delle tecnologie, in un percorso che lo Stato e la Pubblica Amministrazione hanno già tracciato con il Codice dell’Amministrazione Digitale, e che l’emergenza causata dal Coronavirus ha notevolmente spinto in avanti».

Il progetto Thiene città digitale e solidale riunisce quattro diverse iniziative che, presentate al concorso, sono state giudicate meritevoli della massima attenzione: lo Sportello telematico polifunzionale, il servizio di cedole librarie online, il Servizio Europeo Intercomunale SEI e la Casa della Solidarietà.

Le quattro iniziative ben rappresentano il percorso di attuazione del piano per l’Italia Digitale (AgID) che il Comune sta perseguendo, volto a semplificare i rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione nonché a supportare i più fragili che si trovano in difficoltà nelle relazioni familiari, parentali e sociali. Inoltre, ben tre su quattro sono progetti aperti al territorio.