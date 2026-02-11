Faggin torna definitivamente in Veneto. L’incontro con Stefani e i progetti futuri

“Bentornato in Veneto!”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha accolto, incontrandolo, Federico Faggin, un grandissimo fisico, imprenditore e inventore vicentino, vissuto a lungo negli Stati Uniti, dove ha sviluppato una parte importante della sua carriera e contribuito a scrivere la storia della tecnologia.

“Senza quest’uomo straordinario, probabilmente il telefonino e il personal computer che stiamo usando non esisterebbero, o avrebbero forme e tecnologie diverse – ha detto Stefani – il che la dice lunga sulla sua vita di scienziato, imprenditore, innovatore, ma anche di studioso della coscienza, di divulgatore che, tra atomi e particelle, cerca Dio”.

Ascolta “Federico Faggin: dal microchip alla scoperta della coscienza” su Spreaker.

“È stato un onore incontrarlo – ha aggiunto Stefani – e discutere dei suoi nuovi progetti. Ve ne annuncio uno: dopo tanti anni negli Stati Uniti, tornare a vivere in Veneto. E, perché no, anche ad investire qui il suo bagaglio straordinario e collaborare con la Regione per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per i giovani e per i talenti di tutto il mondo – ha spiegato – l’obiettivo è che il Veneto sia sempre di più patria di un popolo creativo e destinazione privilegiata per tanti talenti e pure per tanti cervelli di ritorno, come quello di Faggin” ha concluso Stefani con una battuta.

