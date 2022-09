Comitiva si perde senza acqua e cibo: recuperata dal soccorso alpino

Hanno cercato di tagliare per accorciare il sentiero e si sono persi nel bosco: brutta avventura per una comitiva padovana di giovani, recuperata nel pomeriggio dal Soccorso alpino di Arsiero a Tonezza del Cimone.

L’allarme è scattato alle 14.20, quando i soccorritori sono stati allertati su richiesta dei carabinieri, per rintracciare sei escursioni che si erano smarriti. Il gruppo (cinque ragazzi e il loro accompagnatore 60enne di Campo San Martino, nel padovano) avevano chiesto aiuto in quanto in difficoltà sulla Strada degli alpini.

Partiti per un giro da Tonezza del Cimone, i sei erano scesi in Val di Rio Freddo, scegliendo di risalire da un altro percorso. Salendo dal sentiero che porta al Monte Cimone, erano usciti dal bosco cercando di tagliare, perdendosi nel bosco. Non avendo inoltre pianificato bene il giro e non avendo portato con sè acqua e cibo, si erano bloccati affaticati, in particolare l’accompagnatore. Risaliti alle coordinate del punto, sei soccorritori li hanno raggiunti e hanno provveduto a imbarellare l’adulto, per trasportarlo una mezz’ora fino alla strada, dove è arrivato un pulmino a prendere l’intero gruppo.