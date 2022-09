Ha un divieto di avvicinamento ma aggredisce la ex e i carabinieri fuori da un locale: arrestato un trentenne

Aveva un divieto di avvicinamento alla sua ex-compagna ma nonostante questo, quando l’ha incontrata all’interno di un locale di Isola Vicentina nella notte di sabato, l’ha seguita e l’avrebbe poi aggredita. Solo l’intervento dei carabinieri (che poi l’hanno arrestato) ha fatto desistere un trentenne del posto (di cui non sono state rese note le generalità), non prima però che costui avesse preso di mira anche i militari e l’auto di servizio.

Il trentenne, con dimora proprio a Isola, avrebbe incrociato casualmente nella notte fra sabato e domenica la ex dentro al locale. Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’avrebbe seguita fuori, nonostante sia sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza. Una volta all’esterno, l’avrebbe aggredita.

Udite le grida della donna, un cittadino avrebbe poi chiamato il numero unico di emergenza 112 e sul posto sono in pochi minuti arrivati i carabinieri di una pattuglia della stazione di Malo, impegnata nel controllo del territorio.

All’arrivo dei militari, il giovane se l’è presa anche con le forze dell’ordine, con calci e con pugni. Durante la colluttazione ha pure dato una gomitata alla carrozzeria dell’auto di servizio, danneggiandola. I due carabinieri hanno quindi chiesto rinforzi alla centrale operativa, che ha fatto convergere sul posto una seconda gazzella dell’aliquota radiomobile.

Il trentenne alla fine è stato portato in caserma a Schio e arrestato per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e per resistenza e lesioni sia nei confronti dei militari che della donna: tutti e tre hanno riportato lesioni lievi, refertate in pronto soccorso. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, su disposizione del magistrato di turno.

Questa mattina poi si è tenuta con rito direttissime l’udienza di convalida: il giudice ha disposto il divieto di dimora in Isola Vicentina.