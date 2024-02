Terzetto di lupi a “passeggio” in strada sopra Tonezza del Cimone – IL VIDEO

Avvistamento di tre esemplari di lupo nel corso di una notte, sulle montagne di confine tra il Veneto e il Trentino, più precisamente in questo caso in territorio di Tonezza del Cimone. Il video, inviatoci da un nostro lettore e che in poche ore sta rimbalzando di chat in chat e sui social, sarebbe stato ripreso nei giorni scorsi, anche se risulta difficile dal filmato individuare il tratto di strada preciso.

Al di là di questo, sorprende osservare la calma relativa con cui i tre animali dei boschi avanzano sulla strada, con residui di neve ai lati, in parte impauriti dall’automobile che li segue. Il terzetto in mini-branco, a un certo punto, tenta di defilarsi saltando “a monte”, oltre il muretto di contenimento.