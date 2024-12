Torna Natale da Fiaba: ci sono anche Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie e i balli dell’800

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è tradizione e innovazione, nell’edizione 2024 di Natale di Fiaba a Thiene, in programma per il 7 e 8 dicembre. Oltre agli spazi e ai personaggi delle fiabe presenti ad ogni Natale, infatti, ci sono almeno due novità quest’anno: la presenza di danze dell’Ottocento e i personaggi di due nuove fiaba classiche: Cenerentola e Alice Nel Paese delle Meraviglie.

Realizzate come ogni anno dall’associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune di Thiene e ConfCommercio Mandamento di Thiene e col patrocinio di Ogd Pedemontana Veneta e Colli, le magiche atmosfere di Natale di Fiaba invaderanno il centro storico per un weekend di grande festa per bambini e famiglie.

La manifestazione è giunta allo storico traguardo della 20ª edizione e ancora una volta accompagnerà in un mondo fantastico fatto di personaggi e ambientazioni tratti dai racconti dell’infanzia e della tradizione natalizia.

Programma ed eventi

Nei giorni di sabato 7 dicembre (dalle ore 15 alle 19), e domenica 8 dicembre (dalle 9.30 alle 19) via Trento e Corso Garibaldi ospiteranno i personaggi delle Fiabe e delle Storie con animazioni e stand gastronomici, Piazza Chilesotti diverrà il Paese di Babbo Natale, Piazza Ferrarin racconterà il mondo di Winnie the Pooh, di Cenerentola, di Heidi e Biancaneve con le frittelle delle dolci gnome.

Ad animare l’evento ci saranno una sessantina di studenti delle scuole superiori thienesi e giovani delle associazioni giovanili. L’associazione Dea Mundi sabato pomeriggio offrirà un’esibizione di danze ottocentesche sfoggiando costumi ispirati all’epoca di interesse: polke, quadriglie e danze di coinvolgimento verranno eseguite dal gruppo di danze 800 di Vicenza sulle note d’orchestra di Strauss, Von Suppè, e altri compositori rinomati.

Babbo Natale, con la barba bianca e il suo fascino unico e misterioso, è forse l’attrazione principale di questo evento: i bambini lo possono avvicinare in piazza Chilesotti nella sua casa, mentre la storia vera del Natale, quella della nascita di Gesù, è raffigurata nella Natività di Speranza raccontata con le figure a misura di bambino poste nella fontana di Bacco e Arianna.

La città addobbata

A fare da cornice a questo magico mondo ci saranno anche le aiuole del Centro Storico e di Piazza Scalcerle, addobbate con nuove e originali creazioni per comunicare la magia di questa festa a chi entra oppure solamente è di passaggio.

Addobbi, creazioni dell’ingegno e tante altre fantastiche idee faranno assumere un fascino particolare al centro storico, trasformandolo in un borgo magico.

Anche quest’anno, inoltre, domenica 8 dicembre Thiene ospiterà un incontro tra i Cosplayer del Veneto: gli appassionati del costume si ritroveranno a Thiene per unirsi ai personaggi del Natale di Fiaba per animare la grande festa dei bambini.

Sempre domenica 8 dicembre, alle ore 18.30 in Piazza Chilesotti, a suggellare l’impegno di Natale di Fiaba per la Città della Speranza verrà consegnato il contributo alla Fondazione cui il Comune di Thiene è gemellato e sarà una splendida occasione per festeggiare assieme il traguardo dei trent’anni raggiunto dalla Fondazione e Centro di Ricerca sulle malattie pediatriche infantili.

L’impegno di Bepi Restiglian e del suo gruppo di volontari

“Natale di Fiaba è il portale che ci introduce nel cuore delle festività natalizie. L’invito, rivolto a tutti, è di partecipare e assaporare quanto gli Amici di Thiene hanno preparato con generosità per donare alla città e al territorio gioia e serenità – spiega il sindaco Giampi Michelusi – A Bepi Restiglian e a tutti i volontari va la nostra sentita riconoscenza”.

“Quest’edizione è caratterizzata da alcune novità – afferma l’assessora all’animazione del centro storico, Marina Maino – sia negli incontri con i vari personaggi sia nell’organizzazione perché si è voluto concentrare tutto in un solo week end”.

«L’associazione – dichiara Bepi Restiglian, ideatore della manifestazione – continua ad annoverare una bella presenza di giovani pieni di entusiasmo e chi verrà a Thiene nel prossimo week end potrà assaporare le emozioni senza tempo che gli Amici di Thiene, con le loro proposte, sapranno offrire con gioia a grandi e piccoli”.

Anche quest’anno l’Ogd Pedemontana Veneta e Colli supporta e promuovere la manifestazione: “Natale di Fiaba valorizza le tradizioni locali e l’unicità del nostro territorio – commenta il presidente Nicolas Cazzola – grazie alla sinergia fra volontari e amministrazione comunale”.