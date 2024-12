Coppa Italia, Milan e Bologna volano ai quarti di finale. Stasera Fiorentina – Empoli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Negli ottavi di finale di Coppa Italia di ieri il Milan ha vinto 6-1 contro il Sassuolo avanzando dunque ai quarti. Un vero e proprio show quello andato in scena al Meazza dove i rossoneri hanno messo ko i neroverdi in 23 minuti.

Nel prossimo turno il Milan affronterà la vincente di Roma-Sampdoria, in programma mercoledì 18 dicembre. Dopo il gol annullato ad Abraham, la squadra di Fonseca si è scatenata: Chukwueze ha segnato il vantaggio, Reijnders ha raddoppiato e ancora Chukwueze ha portato il Milan sul 3-0. Al 23′ Leao ha segnato il 4-0. Nella ripresa diverse sostituzioni per Fonseca ma il Milan non si è fermato: Calabria ha fatto cinquina, Mulattieri ha segnato il gol per il Sassuolo e Abraham ha chiuso sul 6-1.

Buone risposte dunque per Fonseca anche da chi ultimamente ha giocato meno. “Abbiamo dimostrato grande serietà, giocato con mentalità e determinazione. Vogliamo vincere la Coppa Italia” ha così dichiarato l’allenatore del Milan soddisfatto dalla prestazione dei suoi e soprattutto dall’atteggiamento mostrato in campo.

Al Dall’Ara il Bologna ha eliminato il Monza 4 a 0 e accede ai quarti di Coppa Italia. I ragazzi di Italiano hanno messo in discesa il match già nel primo tempo: al 32′ Pobega ha sbloccato il risultato; al 35′ è arrivato il raddoppio di Orsolini, costretto a uscire per un problema muscolare 4 minuti più tardi. Nella ripresa Dominguez al 63′ e Castro al 76′ hanno chiuso definitivamente il match. I rossoblù affronteranno la vincente di Atalanta-Cesena sempre mercoledì 18 dicembre ma alle 18.30.

Questa sera alle 21.00 scendono in campo Fiorentina – Empoli in un interessante derby toscano che metterà di fronte due squadre che hanno iniziato davvero bene le rispettive stagioni. Una sta volando, l’altra è ben al di sopra della zona retrocessione. Per i viola un’occasione per mettersi alle spalle il dramma vissuto domenica scorsa con Bove che ha accusato un malore al 17’ durante Fiorentina-Inter, partita subito sospesa. Le condizioni del centrocampista viola sono in miglioramento: ieri il 22enne è apparso sorridente, con ritrovata voglia di scherzare.

Continua a sottoporsi agli esami e alle analisi per chiarire cosa sia successo. In mattinata Bove ha avuto un’altra videochiamata con i compagni e con l’allenatore Palladino.

Domani sarà la volta di Lazio – Napoli alle 21.00. Si chiude giovedì 19 dicembre allo stesso orario con Inter – Udinese.