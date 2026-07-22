Total White sotto le stelle: 350 ospiti e boom di prenotazioni per la Cena di Gala in Corso Garibaldi

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Calici alzati, total look bianco e il cuore di Thiene più vivo che mai. È stato un trionfo la Cena di Gala “Total White” in Corso Garibaldi, che grazie alla regia dell’associazione Commercianti e alle prelibatezze preparate da Bistrò 91, Da Andrei, Osteria Dal Conte, Pasticceria Baston ed Enogamma ha regalato un’esperienza memorabile, incorniciata da un meteo impeccabile e dall’entusiasmo travolgente dei tanti partecipanti.

350 invitati, con prenotazioni bruciate in meno di 15 giorni, tre ristoranti per preparare un menù d’eccellenza ispirato ai sapori del territorio con un tocco di innovazione, una pasticceria per i dolci e un’enoteca per le bevande e una ventina di persone, fra quelle impegnate in cucina e quelle per il servizio in tavola. Questi i numeri della serata di giovedì 16 luglio che parlano da soli.

“L’iniziativa non va esaltata soltanto per la parte ristorativa, ma anche per la dimostrazione che collaborando si possono ottenere risultati che individualmente non sarebbero nemmeno immaginabili – ha spiegato Confcommercio Thiene – Anche se solo per una serata, questa è stata anche la prova che i centri dei paesi possono trovare nuova vita, sicuramente diversa da quella dei tempi passati, ma a misura d’uomo. Mai, come in questi tempi, si deve tenere alta l’attenzione verso il commercio tradizionale, seppure con i suoi limiti, ma pur sempre l’unico in grado di confermare la validità delle relazioni personali e la differenza fra un acquisto sterile davanti ad uno schermo e quello servito da persone che ti possono assistere prima e dopo l’acquisto”.

La riuscita della manifestazione rafforza l’impegno a proseguire nel percorso intrapreso, con l’obiettivo di realizzare nuove iniziative capaci di generare valore, favorire il dialogo e sostenere la crescita della comunità.

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