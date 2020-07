Trasportavano una tonnellata di rifiuti speciali senza autorizzazione: denunciati in due

Una coppia di croati, domiciliata da tempo a Chiuppano, è stata denunciata dai carabinieri di Thiene per gestione di rifiuti non autorizzata in concorso.

L’inizio della vicenda risale ancora la 18 maggio scorso, quando una pattuglia durante un controllo ferma i due a bordo di un autocarro mentre escono dalla zona industriale di Thiene e sottopongono ad ispezione il carico: il mezzo è imbottito di oltre una tonnellata di materiale ferroso e di rifiuti speciali dei quali l’uomo alla guida non sa dare spiegazioni plausibili della provenienza, né mostra di possedere alcuna autorizzazione al trattamento ed al trasporto di rifiuti.

Il carico viene quindi esaminato da un punto di vista tecnico nella caserma dell’Arma in via Lavarone, in collaborazione con il personale dell’Arpav che accertano come il materiale trasportato sia classificato come pericoloso: camion e rifiuti vengono quindi sottoposti a sequestro penale e la coppia viene denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata, violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri e formulari obbligatori.

Sul conto del conducente i carabinieri avevano anche richiesto ed ottenuto – dall’ufficio misure di prevenzione della Questura di Vicenza – il foglio di via obbligatorio e l’allontanamento dalla città di Thiene con divieto di farvi ritorno per tre anni, provvedimento che gli è stato notificato proprio nei giorni scorsi.