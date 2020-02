Travolta mentre attraversa la strada: in rianimazione una 49enne di Sarcedo

Una donna vicentina di 49 anni è stata investita da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri a Thiene, sfondando il parabrezza di una Fiat 500 nell’urto e finendo riversa sull’asfalto. La vittima dell’investimento, avvenuto in via Marconi il bivio, l’arteria che collega la stazione ferroviaria alla rotatoria del “Ponte di Ferro”, è di Sarcedo. E’ stata soccorsa in codice rosso da un’ambulanza del Suem 118, optando per il trasporto immediato all’ospedale S. Bortolo di Vicenza. Nelle ore successive al ricovero, viste le condizioni di salute definite come molto gravu, è stata affidato al reparto rianimazione. Nelle ore successive la donna si è stabilizzata e non correrebbe pericolo di vita salvo complicazioni.

Al volante dell’utilitaria che ha travolto il pedone un uomo di Breganze di 55 anni, subito sceso dall’abitacolo per prestare aiuto con il supporto di altri automobilisti sopraggiunti. L’automobilista viaggiava da sud verso la stazione dei treni. Alle 17 di ieri, orario in cui si è verificato il drammatico fatto di cronaca, la strada è solitamente già molto trafficata e l’oscurità era già calata sulla zona.

A pochi metri da dove l’infortunata – F. G. le iniziali della sarcedense – è stata soccorsa si trovano le strisce pedonali di attraversamento, ma solo i rilievi degli agenti di polizia locale del consorzio Nord Est Vicentino e le testimonianze raccolte potranno definire con certezza la dinamica di quanto avvenuto. L’incidente, come facilmente intuibile, ha paralizzato a lungo il traffico in vista dell’ora di punta preserale.