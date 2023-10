Tre arresti per i Carabinieri di Thiene: tre soggetti dai 30 ai 69 anni con pene da scontare

Tris di arresti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Thiene nei giorni scorsi, chiamati a rendere esecutivi diversi ordini di custodia in carcere a carico di altrettanti soggetti con pene da espiare. Si tratta di un 30enne, di un 44enne e di un 69 anni che per diversi motivi – e reati – dovranno ora saldare i propri “conti” con la giustizia. Tutti e tre sono cittadini italiani-

Dal comando di Thiene sono state avviate in prima istanza le operazioni di rintracciamento dei tre nelle diverse località di Zugliano, Sandrigo e Thiene stessa, prima di passare alla fase operativa e alle manette fatte scattare su ordine del Tribunale di Vicenza, di Torino e di Napoli.

Nel dettaglio dovrà scontare la pena di un anno e un mese di reclusione il cittadino italiano di 44 anni raggiunto al suo domicilio di Zugliano, dopo la condanna relativa a resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, commessi addirittura nel 2016 a Valdagno. Italiano anche il secondo tra gli arrestati, per fatti distinti: si tratta di un trentenne originario della provincia di Napoli da qualche tempo domiciliato a Thiene.

Il suo nome risulta coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’inchiesta attivata dalla Procura partenopea, risalente al 2018. Più pesante la condanna decretata in questo caso rispetto al precedente: la pena definitiva da scontare consta in 4 anni e 5 mesi. E’ stato demandato ai colleghi dell’Arma della stazione di Sandrigo – sempre afferente alla Compagnia di Thiene – l’arresto di un terzo cittadino italiano, dell’età di 69 anni, residente a Sandrigo, colpito da un provvedimento definitivo di carcerazione per il reato di riciclaggio. L’uomo, come disposto dall’autorità giudiziaria piemontese in questo caso, è stato collocato in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.