Carabinieri all’alba sul ponte di Roana: un giovane vicentino si era lanciato nel vuoto

Un nuovo dramma che determina il triste epilogo della vita di una persona in difficoltà si è registrato ieri mattina sul ponte di Roana, sull’Altopiano di Asiago, scenario ancora una volta di un tragico gesto estremo. Un giovane uomo, che si è saputo in seguito provenire da un paese del Bassovicentino, si era lanciato nel vuoto dal noto viadotto, prima dell’alba.

Generalità e paese di provenienza della vittima si mantengono sotto riserbo. La conferma è giunta nel corso della domenica dopo che una pattuglia di Carabinieri operante nella vicina stazione di Canove, di passaggio appena dopo le 5 del mattino sul ponte, aveva notato una vettura parcheggiata in prossimità del manufatto. I sospetti sorti alla coppia militari, scesi dall’auto di ordinanza per controllare, erano (purtroppo) esatti.

Il timore legittimo che qualcuno nel corso della notte tra sabato e domenica avesse portato a compimento la deliberazione di togliersi la vita gettandosi nel vuoto, in breve si è rivelato giustificato, con sul posto anche i vigili del fuoco di Asiago. Dopo aver individuato il corpo del giovane senza vita si è proceduto alle operazioni di recupero della salma e alla delicata fase di informativa ai parenti della vittima.

In casa, pare, aveva lasciato un biglietto prima di dirigersi verso la zona di montagna. Poco più di un anno fa, e prima ancora altri casi analoghi nel 2021, una tragedia analoga per una donna dell’hinterland di Vicenza.

IMPORTANTE. Ricordiamo ancora una volta a chi si trova a vivere una fase difficile della propria esistenza che esistono molteplici possibilità di aiuto, ascolto e sostegno offerte da associazioni che conoscono i problemi legati ai disagi personali che possono toccare a chiunque. L’invito per chi dovesse trovarsi in difficoltà temporanea o in condizioni psicologiche di instabilità emotiva è di contattare liberamente e anonimamente gli operatori del numero unico attivi 24 ore su 24, come Progetto InOltre (800.334.343) e Fondazione Di Leo (800.168.768). Risponderanno persone qualificate che potranno prospettare possibili alternative e percorsi già sperimentati in questi anni recenti con ottimi riscontri.